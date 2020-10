S novými sklady prodáme o polovinu více, říká šéf Rohlíku | E15.cz

Do čela Rohlíku, největšího on-line prodejce potravin v Česku, se Petr Pavlík dostal v září, kdy začaly rychle růst počty nakažených a s nimi poptávka po on-line službách. Stav pandemie jsme nečekali, říká v rozhovoru s tím, že poptávka už narazila na technologický strop skladů v Praze a Brně. Má ovšem řešení.

Jak teď roste poptávka po vašich rozvozech?

Zvedat se začala už v září. Ale lockdown znamená, že lidé zůstávají doma, děti také, a mají větší zájem o naše služby. Situace v posledních dvou dnech vygradovala velmi razantně (rozhovor se konal v pátek 16. 10. – pozn. aut.). Poptávka vzrostla oproti předchozímu týdnu zhruba o dvacet procent. Tým Rohlíku se na to připravoval od jara, od okamžiku, kdy se popral s první vlnou. Hodně věcí se povedlo, zákazník už nemusí na našem webu čekat, zlepšila se dostupnost výrobků. Ale nečekali jsme, že situace dojde do úrovně pandemie. To má přímou vazbu na počet zákazníků, kteří chtějí na Rohlíku nakupovat. Narazili jsme tak na technologický strop skladu, jak v Praze, tak v Brně. Nedokážeme z nich dostat více. Proto jsme minulý týden omezili počet druhů výrobků, které si zákazník může objednat, a zároveň umožnili jen jednu objednávku denně.

Co tím získáte?

Sklad je omezený počtem výrobků, které dovezeme dovnitř a hlavně vyexpedujeme. Díky omezením budeme moci zavézt zboží více lidem. Sice to pro nás znamená vyšší náklady spojené s rozvozem, ale bereme to jako svůj přínos k řešení situace. Věřím, že opatření nejsou dlouhodobá.

Už tento týden otevíráme nový sklad v Horních Počernicích, druhý sklad pro Prahu, což nám hodně pomůže ve dvou věcech. Jednak zajistit obvyklou kvalitu, jednak dělat více objednávek. V listopadu také otevíráme nový sklad v Brně. Věřím, že až otevřeme nové sklady, dokážeme prodávat až o padesát procent více.

O skladu v Horních Počernicích jste uvažovali už před vypuknutím koronaviru?

Byla to reakce na koronavirus. To, že se nový sklad bude stavět, se rozhodlo už dříve. Ale otevření se s vypuknutím koronaviru urychlilo.

Čekáte, že s otevřením druhého skladu budete moci uvolnit některá omezení, která jste teď zavedli, například 35 položek na nákup?

Po otevření druhého skladu chceme, aby měl zákazník zpátky komfort, na který je zvyklý. Ať už jde o počet položek, nebo zboží do dvou hodin.

Čekáte ještě další zvýšení poptávky, pokud by nastal úplný lockdown?

Před třemi měsíci si nikdo nedovedl představit, že se pandemie posune tam, kde je teď. Nikdo nevíme, co bude za měsíc, za dva. Počítáme s tím, že poptávka stále poroste, navíc budou Vánoce, období zvýšených nákupů. Připravujeme se na to.

Budou dva nové sklady stačit?

Budeme prodávat více o dalších padesát procentních bodů. Věříme, že to bude stačit, ale přemýšlíme co dál. Máme růstové ambice v rámci Česka.

Jaké máte další jiné plány, pokud je na ně nyní čas?

Chceme pomoci lékařům, zdravotníkům v první linii, máme pro ně připravený program. Nadaci Krása pomoci chceme věnovat kredity od našich zákazníků. Příští týden budeme také otevírat nový program, Rohlík Delikatesy, což je nabídka trvanlivých uzenin, sýrů, které nakrájíme a ekologicky zabalíme. Jde to trošku proti nynějšímu trendu v kamenném retailu, který lahůdkové pulty zavírá. Prodává uzeniny a sýry v plastových obalech a konzervované. My pulty otevíráme, zákazník chce čerstvou uzeninu, sýry, a nechce kupovat v plastu, kterého máme všichni dost.

Provozujete kancelářské Rohlík Pointy, jak a kde mají fungovat ty outdoorové?



Služba Rohlík Pointů je určena těm, kteří cestují například z práce, na návštěvu. A objednají si nákup právě do Rohlík Pointu, který mají po cestě. Rohlík Point má část na suché potraviny a lednici na chlazené. Začínáme s nimi už v listopadu na čtyřech místech.

Do Rohlíku jste nastoupil v hodně hektické době. Proč jste po skoro pěti letech odešel z Alberta a proč právě do Rohlíku?

Neodcházel jsem ani z kamenného retailu, ani z Alberta, ale odcházel jsem do Rohlíku. Sledoval jsem ho už dlouho pro jeho absolutně zákaznický přístup, silnou zákaznickou propozici. A plány na expanzi do zahraničí byly poslední kapkou. Navíc mě baví ta dynamika, jak rychle se mění prostředí, poptávka, člověk musí neustále reagovat.