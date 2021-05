Natland chce posílit v módním byznysu. Fúzi e-shopů Zoot a Bibloo posuzuje antimonopolní úřad | E15.cz

Česká investiční skupina Natland Group vstupuje prostřednictvím firmy Company New do společnosti Digital People, která provozuje módní portál Bibloo. Transakci, jejíž hodnota nebyla zveřejněna, se zabývá Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), který o tom informoval na svém webu .

„K navrhovanému spojení soutěžitelů má dojít v oblasti maloobchodního prodeje oděvů a obuvi prostřednictvím kamenných prodejen a internetu. Rozhodnutí ve výše uvedené věci dosud nebylo vydáno,“ uvedl úřad. Fúzi posuzuje v takzvaném zjednodušeném řízení, a rozhodnutí tak vydá do 20 dní.

Český módní portál Bibloo, který se v roce 2019 majetkově spojil se značkou UrbanStore, zvýšil loni tržby o 32 procent na 1,4 miliardy korun. Firma, která provozuje internetové obchody v 10 zemích, zvýšila loni on-line prodej o 42 procent. Bibloo vlastní podnikatel, který působí v realitním byznysu, Václav Skala, a zakladatel Petr Liesner.

Investiční skupinu Natland Group, která prostřednictvím Company New do Bibloo vstupuje, založil v roce 2002 Tomáš Raška s Karlem Týcem. Skupina se soustředí především na nemovitosti, finance a moderní technologie.

Loni prostřednictvím Company New koupila internetového prodejce módy Zoot, který v roce 2018 nezvládl financování svého provozu a výrazně se zadlužil. Největším věřitelem byla právě Company New. Ta loni v létě oznámila také nákup minoritního podílu v módním e-shopu Different, který působí v osmi zemích Evropy a ze zahraničí pochází 70 procent jeho obratu.