Německem lomcuje válka slev na elektromobily. I za dva tisíce měsíčně dostane zákazník kvalitu
Když se automobilky perou, zákazník se směje, a to nejen ten německý. Tato rovnice patrně bude platit přinejmenším do konce roku, kdy na trhu budou k mání čistě elektrické vozy na leasing - osobní i lehké užitkové - s výraznou slevou v řádu desítek procent.
Zákazník je zatím v pozici prozatimního vítěze. Automobilky jsou pod tlakem zpřísňujících emisních cílů Evropské unie, takže musí postupně navyšovat podíl elektrických vozů na svých celkových prodejích.
Na trhu zároveň přibývá značek i jednotlivých modelů, ať už z evropské, americké nebo čínské produkce. Nabídka tedy neustále bobtná. Poptávka po takto poháněných automobilech však zaostává za očekáváními, byť se nadále zvyšuje.
Výsledkem tak jsou masivní slevy napříč evropskými trhy. Například v Německu může firma pořídit užitkové vozy Toyota Proace City od 82 eur měsíčně, tedy od 1994 korun, nebo Renault Master jen o euro dráž. „S elektromobily se nacházíme v ničivé cenové válce, která snižuje marže,“ varuje Thomas Peckruhn, prezident Německého svazu automobilového průmyslu.
Slevy na elektromobily v řádu desítek procent
O tom, které značky nejvíce tlačí na slevy, částečně napovídá statistika, jež vyjadřuje podíl nových vozů, které automobilka nebo její dealer registruje „na sebe“. Takový automobil už formálně není nový, takže jej lze prodávat i s výraznou slevou, která se však přímo nepromítá do cenové politiky dané značky.
Od ledna do července činil tento podíl 62 procent u čínské Great Wall Motor, 61 u DS, mírně pod 50 procent u značek Maxus, Mitsubishi, Lexus, Opel, Ssangyong, Subaru a Citroën. Výrazný meziroční nárůst lze pozorovat hlavně u prvních dvou a u Opelu.
„Mnoho faktorů naznačuje, že slevy na elektromobily budou i nadále vysoké až do konce tohoto roku. Platí to zejména u velkoobjemových modelů a v režimu prodeje do firemních flotil, který je letos opět hnací silou odbytu elektromobilů,“ cituje Stefana Reindla, ředitele Institutu automobilového průmyslu, web Automobilwoche.
I v segmentu osobních automobilů panuje na trhu tvrdá konkurence. Například dealeři Citroënu nabízejí model e-C3 firemním zákazníkům od 107 eur měsíčně, e-Corsa a e-Grandland začínají na 99 eurech.
Cenová válka pochopitelně nekončí na hranicích Německa. Turbulentním vývojem si prošly i ceníky prodejců v Česku. Zanalyzovala je společnost Business Lease, jež se specializuje na operativní leasing.
Zjistila, že od začátku roku 2023 do letošního jara nejvíce zlevnily elektrické modely Nissan Leaf (16,5 procent), Toyota BZ4X (10 %), Tesla Model S (9 %), Renault Megane e-Tech (8 %), Tesla Model X (8 %), Ford Explorer EV (6 %), Ford Capri (6 %), Ford Mustang Mach-E (5 %) nebo Dacia Spring (3,5 %).
Zdražily naopak elektromobily jako Porsche Taycan (8 %), Mercedes EQV (5 %), Audi Q8 e-Tron (3 %) nebo vozy Fiat 500, Mercedes EQT či BMW IX2, IX1 o zhruba jedno procento. Elektromobily tak byly ve sledovaném období jedinou kategorií vozů dle pohonu, u které cena v průměru poklesla.