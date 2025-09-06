Obchod miliardářů. Šmejc prodal podíl v klíčovém partnerovi tiskovin skupince nejbohatších Čechů
První novinová společnost (PNS), největší distributor tisku na českém trhu, získala plnou kontrolu nad firmou MailFinish. Tu dosud vlastnila jen z poloviny. MailFinish se specializuje na služby pro vydavatelské a mediální domy, avšak v poslední době se potýká s problémy. Loni firma prodělala zhruba patnáct milionů korun.
Samostatná společnost MailFinish, která loni utržila zhruba 188 milionů korun, vznikla teprve loni, když se oddělila od logistické společnosti Mailstep. V oboru nicméně působila už dříve jako její divize. Mailstep s tímto oborem v roce 1990 dokonce začínal. Dnes pro vydavatele a další klienty nabízí takzvané dokončovací služby, například balení časopisů, vkládání různých příbalů a podobně.
Šmejcova skupina Emma Capital motivy prodeje nekomentovala, z jejího portfolia je ale zřejmé, že jí do skupiny firma nezapadá. Podle PNS je transakce logickým a plánovaným krokem – završuje proces, který byl zahájen už v roce 2024 vytvořením společného podniku se skupinou Emma Capital a Janem Rozlivkou. Ti dosud drželi polovinu akcií této společnosti. Emma Capital kontrolovala 45 procent a Rozlivka, zakladatel Mailstepu, zbytek.
Logický krok
„Získání plné kontroly nad MailFinish je přirozeným vyústěním naší dosavadní spolupráce. Projekt se ukázal jako perspektivní a pevně věříme, že jako stoprocentní vlastník dokážeme ještě lépe využít jeho potenciál,“ říká předseda představenstva PNS Vít Rozsypal. MailFinish kromě distribuce časopisů nabízí i komplexní služby v oblasti kompletace, balení, skladování a distribuce zásilek.
PNS prostřednictvím této akvizice podle Rozsypala pokračuje ve své strategii rozšiřování portfolia služeb. Jednou z jejích současných priorit je podle něj maximalizace synergických efektů mezi PNS a MailFinish, a to jak v oblasti provozní efektivity, tak při rozvoji obchodních příležitostí. „Dlouhodobě hledáme oblasti, kde můžeme zúročit naši rozsáhlou distribuční síť a zkušenosti z logistiky. MailFinish do tohoto rámce zapadá,“ doplňuje Rozsypal.
Úspora díky sloučení provozu
PNS díky akvizici podstatně ušetří. Kmenových zaměstnanců se optimalizace vlivem sloučení provozů sice významněji nedotkne, agenturních pracovníků ale bude potřeba méně, připouští Rozsypal. „Ještě větší úsporu jsme dosáhli přestěhováním firmy MailFinish do našeho závodu, čímž došlo k maximalizaci využití prostor,“ přibližuje Rozsypal největší efekty.
Detaily včetně velikosti transakce se partneři rozhodli nezveřejňovat. Vysoká ale vzhledem k výkonnosti firmy nebude. Distribuce tiskovin a zejména denního tisku dlouhodobě chřadne, po pandemii tento trend ještě zesílil. S denním tiskem v poslední době skončily například Lidové noviny nebo e15. Kvůli rostoucím nákladům a klesající poptávce tento krok zvažují i další, někteří – jako například deník Právo – mezitím zmenšují formáty.
Vlastníky PNS jsou největší vydavatelství v Česku. Přibližně 38 procent drží Mafra Karla Pražáka, 35 procent Vltava Labe Media ze skupiny Penta Marka Dospivy a Jaroslava Haščáka a zbytek ovládá vydavatelství Czech News Center Daniela Křetínského a Patrika Tkáče. Do jeho portfolia spadá i e15.