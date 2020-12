Obchody před Vánoci se zčásti zahojily, ale ztráty už nedoženou | E15.cz

Lidé se před Vánoci vrátili do obchodů a utráceli zpočátku více bež loni. Na vyrovnání ztrát z předešlého období, kdy musely být skoro všechny obchody zavřené, to ale nestačí. Do obchodních center dorazilo v předvánočním čase méně lidí než před rokem. Část si dárky obstarala na internetu ještě před otevřením kamenných prodejen.