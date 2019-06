Nexen spouští výrobu pneu v kritický čas, varují analytici | E15.cz

Mnohamiliardová investice do žatecké továrny na pneumatiky může jihokorejské společnosti Nexen přinést zklamání. Závodu se sice se zpožděním podařilo rozjet zkušební provoz, ale budoucnost projektu je podle jihokorejských médií nejistá vzhledem k útlumu trhu. A to má továrna v plnohodnotném režimu začít fungovat ještě do konce roku. Český stát přitom na výstavbu závodu za 22,8 miliardy korun přispěje pobídkami ve výši 3,6 miliardy korun.