Ojetiny se skrytými vadami zaplavily trh | E15.cz

„Výrazně stoupá riziko, že klienti koupí takový vůz. Mnoho lidí je finančně natolik vyprahlých, že řeší tíživou situaci prodejem aut ve špatném stavu. Když máte hluboko do kapsy, zanedbáte údržbu a šetříte,“ varuje předseda asociace Petr Přikryl. Nejvíce problémových vozů podle něho spadá do cenové kategorie od padesáti do dvou set tisíc korun.

Lidí, kteří se pokusí prodat automobily bazarům, aby si finančně polepšili, nyní přibývá. Asociace tvrdí, že její členové problémové vozy nevykupují, a tak se jich majitelé – někteří v exekuci – pokoušejí zbavit prostřednictvím soukromé inzerce.

Snahu prodávat ve zhoršené finanční situaci zanedbaný vůz pozoruje největší autobazar AAA Auto. „Běžně odmítáme výkup zhruba šedesáti procent nabízených aut, v posledních měsících se už ale pohybujeme okolo 75 procent. Případné opravy by vyšly na desítky tisíc korun, na které lidé v těžké finanční situaci nemají peníze,“ říká provozní ředitel firmy Petr Vaněček. Bazar tak letos vykupuje v průměru 3500 vozů měsíčně a osm tisíc vozů měsíčně odmítne koupit.

Podobně společnost Mama Car odmítá každý druhý nabízený vůz. „Nejčastějšími důvody jsou právní vady, špatný technický stav nebo úprava tachometru,“ říká manažer Benjamin Nicolas Brunner. Letos společnost vykoupila 680 vozů, loni téměř tisíc. Bazary tvrdí, že problémové vozy dokážou odhalit, a tedy nevykoupit. Z výsledků České obchodní inspekce v minulých letech však vyplynulo, že více než polovina bazarů porušovala zákon, když řádně neinformovala kupce o skutečných vlastnostech automobilů.

„Trh ojetých vozů prochází bouřlivým obdobím a nevyrovnaností nabídky a poptávky. Autobazary mívají výkup poměrně dobře podchycený a pro nezasvěcené kupující mohou představovat bezpečnější volbu než přímý nákup od jednotlivce. Chce to ale pečlivě prověřovat reference,“ podotýká partner EY Petr Knap.