Otec a syn Pinaultovi. Jaký je příběh rodiny s nejlepším vkusem na světě? | E15.cz

Až zase bude možné běžně cestovat a vy se budete procházet Dubai Mallem nebo londýnským Selfridges zkuste si všímat, co ostatní návštěvníci nosí. Jistě uvidíte přehlídku nejluxusnějších značek, velmi často si ženy ponesou kabelky Louis Vuitton. A přesto nejčastěji se opakujícím oblečením bude zelená nebo bílá tepláková souprava. Streetwear značně ovlivňuje svět luxusu a těmi, kdo na tom vydělává dost možná nejvíc, jsou otec a syn Pinaultovi. Jejich společnost Kering totiž vlastní fashion house Gucci, který ikonické teplákovky (a také tenisky) vyrábí.

To, jak ke Guccimu přišli, patří k největším byznysovým příběhům posledních let. Stejně jako přerod společnosti prodávající dřevo v jednoho ze tří nejvýznamnějších producentů módy na světě. Otec François i syn François-Henri milují krásu, což se vedle světa módy projevuje také v jejich vášni v umění či v oblibě krásných žen. Ostatně současný šéf konglomerátu Kering, Pinault mladší, má dítě s modelkou Lindou Evangelistou a jeho současnou manželkou je Salma Hayeková.

Jaký je příběh rodiny s asi nejlepším vkusem na světě?

Dřevo nad zlato

Přirozeně se nabízí vnímat příběh Françoise Pinaulta jako analogický k příběhu dalšího francouzského miliardáře a vládce dalšího luxusního impéria Bernarda Arnaulta (většinový vlastník Louise Vuittona). Oba muži vzešli z úspěšných rodin, chvíli působili v rodinných firmách, povedlo se jim je přetvořit a pustit se do zcela jiného byznysu. A oba muži jsou také nesmírně bohatí (Arnaultův majetek se pohybuje kolem hranice 100 miliard dolarů, Pinaultův dosahuje zhruba poloviny - aktuálně je necelých 45 miliard dolarů).

Přes mnohé podobnosti nabízejí oba příběhy i řadu rozdílů. Zatímco Arnault ve své kariéře velmi často vystupoval z pozice nezpochybnitelného úspěchu, Pinault byl mnohdy spíše outsiderem. Což se ostatně ukáže i v jejich kultovním střetu právě nad ovládnutím značky Gucci.

Do velké míry to je dáno původem Françoise Pinaulta. Narodil se krátce před druhou světovou válkou, v srpnu 1936 ve vesničce na severu Bretaně. Jeho otec obchodoval se dřevem, což bude pro Françoise dlouholetým zdrojem peněz (podobně jako bylo stavebnictví zdrojem příjmů Arnaulta a jeho předků). A mohlo by se zdát, že dnešní miliardář měl klasickou průpravu spojenou se studiem na prestižních francouzských vysokých školách. Ale nic nemůže být vzdálenější pravdě. Jeden z dnešních nejvýznamnějších sběratelů umění ukončil vzdělání v pouhých 16 letech a to poměrně neslavně. Ze školy odešel, protože čelil urážkám a šikaně ze strany bohatších spolužáků kvůli svému původu. Byl venkovan, navíc ze zapadlého koutu Bretaně, což bohužel bylo zjevné na první pohled. Respektive na první poslech, protože Pinault mluvil s velmi silným přízvukem, který se stal terčem vtipů. Nicméně právě příklon k rodné hroudě se později ukáže pro jeho další kariéru zásadní. Když bude v novém tisíciletí již François-Henri Pinault přejmenovávat impérium, zvolí jméno Kering, které odkazuje na bretonské slovo "kêr", tedy domov (a samozřejmě zároveň se jméno firmy čte stejně jako anglický výraz caring, tedy tvar slovesa pečovat).

Podobně jako do životů dalších Francouzů i do života Françoise Pinaulta zasáhla válka v Alžírsku. Mladý Pinault narukoval v pouhých dvaceti letech. Po návratu z vojny se zapojil do rodinného byznysu. Po otcově smrti pak jeho pilu prodal, posléze ji však opět ovládl. A podařilo se mu do velké míry ovládnout část francouzského dřevařského průmyslu. „Jeho strategie zbavit se prostředníků a domluvit se napřímo s dodavateli i logistiky mu sice nenadělala příliš přátel, ale udělala z něj boháče,“ napsala o začátcích kariéry Françoise Pinaulta Vicky Wardová z Vanity Fair.

Ve stejné době, tedy po skončení Alžírské války v roce 1962, se Pinault také poprvé oženil. Vzal si Louise Gautierovou a ačkoli s ní vydržel pouhých pět let, má s ní tři děti, včetně současného šéfa impéria Kering Françoise-Henriho.

Budování impéria

Dřevařský průmysl se stal doslova zlatým dolem. A Pinault toho dokázal velmi šikovně využívat nejen pro byznysové účely. Jedním z jeho přátel byl jistý Jacques Chirac, tehdy mladý politik, kterému na lokální úrovni pomohl Pinault ke znovuzvolení i třeba tím, že skoupil strádající místní pilu a zachránil dvacet (!) pracovních pozic. Investice, která je při zpětném pohledu k nezaplacení.