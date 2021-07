Pandemie pomohla trendu gramofonových desek. Prodalo se jich více než CD | E15.cz

Tento trend potvrzují i prodejci gramofonových desek v Česku. „Ano, zájem o vinyly roste již několik let a výsledky za posledních 12 měsíců tento trend rozhodně potvrzují,“ vysvětluje pro deník E15 majitel AZCD Marek Košulič, kde desky a CD vyrábí. „Současný poměr výroby CD vs. gramodeska je 50 na 50, což doposud nebylo. Toto určitě potvrzuje zvýšení zájmu zákazníků o nákup gramodesek,“ popisuje dál.

Podobně je na tom i společnost GZ Media, která podle tiskové zprávy měla loni nejlepší rok od svého založení. Dohromady ve svých lisovnách v Česku, USA a Kanadě vyrobila přes 40 milionů vinylů. Tržby dosáhly 3,8 miliardy korun a zisk firmy před odečtením úroků, daní a odpisů byl 870 milionů korun.

„Rok 2020 byl jako na horské dráze, v první vlně pandemie jsme přišli o zakázky, pak jsme jich ale získali tolik jako nikdy předtím. Se zrušením koncertů umělci z celého světa pro své fanoušky ve velkém připravovali nové desky. Musíme navyšovat kapacitu, abychom stíhali vyrábět,“ popisuje Michal Štěrba, ředitel GZ Media.

Ve vinylu se prodává Taylor Swift nebo Harry Styles

Vinyl se v posledních letech opravdu pomalu vrací na scénu. Už v roce 2020 ve Spojených státech podle údajů Svazu amerického nahrávacího průmyslu tržby z prodeje desek poprvé po 34 letech překonaly tržby z prodeje CD. Trend rostoucího zájmu přitom pokračuje. Počet prodaných vinylových dlouhotrvajících (LP) desek stoupl za šest měsíců o 108 procent.

„Ke konci června sledujeme u nás v meziročním srovnání zvýšení objemu objednávek na výrobu gramodesek o 48,5 procenta,“ potvrzuje i český výrobce Marek Košulič. Nejprodávanějšími vinylovými hudebními alby za pololetí byly Evermore Taylor Swiftové, Fine Line Harryho Stylese, Good Kid M.A.A.D. City Kendricka Lamara a When We Fall Asleep, Where Do We Go? zpěvačky Billie Eilish.

„Překvapujícím argumentem pro nákup gramodesky, je i často zmiňovaná kvalita zvuku, který přestože obsahuje praskání a je frekvenčně oproti CD omezen, lidem zdá se vyhovuje víc,“ vysvětluje pro deník E15 Košulič.

Růst zájmu o vinyly přichází v době, kdy hudební průmysl bojuje o to, aby udržel krok s poptávkou kvůli výpadkům výroby způsobeným pandemií. MRC Data v tomto případě upozornila na album Ariany Grandeové Position, které je na streamovacích službách k dispozici od loňského 30. října, ale na desce se objevilo až letos na počátku dubna. První týden, kdy se objevil vinylový nosič, se prodej tohoto alba zvýšil o 1614 procent.

Celkem se za první týden prodalo 32 tisíc vinylových alb, což byl třetí nejvyšší týdenní prodej vinylového alba od roku 1991, kdy MRC Data začala tento údaj sledovat. Nejvyšší prodej mělo album Evermore s týdenním prodejem přesahujícím 100 tisíc alb a druhé je Lazaretto Jacka Whitea s týdenním prodejem 40 tisíc kusů z roku 2014, uvedl server CNBC.