Krach Thomas Cook: O CK Neckermann se rozhodne do konce září | E15.cz

Do konce září by se mělo rozhodnout o tom, jak bude dále fungovat česká cestovní kancelář Neckermann, pobočka zkrachované britské CK Thomas Cook. Řekl to místopředseda Asociace cestovních kanceláří ČR Jan Papež. Bude to v řádu dnů, protože nikdo nemá zájem, aby se to protahovalo, uvedl. Ve hře jsou podle něj tři varianty možných řešení - bude vyhlášena likvidace, nebo se firma prodá, anebo si tým ze české pobočky založí novou cestovní kancelář.

Likvidace čeká zřejmě podle agentury APA rakouskou divizi CK Thomas Cook, třetí největší cestovní kancelář v Rakousku. Už ve středu podala divize Thomas Cook Austria, pod kterou spadají také aktivity na Slovensku a v Maďarsku, návrh na zahájení insolvenčního řízení.

Věřitelé přitom nepředpokládají, že by byla sanace podniku z ekonomického hlediska možná. Návrh na insolvenci na sebe ve středu podala také německá divize britské CK Thomas Cook. Německá divize je majetkově provázána s českou CK Neckermann.

U tuzemské pobočky, která zatím v insolvenci není, považuje Papež za dobré řešení její osamostatnění. "Vše ale záleží na insolvenčním správci německého Neckermanna, který to musí povolit, popřípadě českou firmu prodat. Pokud by ji prodal i s právem užívání jména, pokračovala by dále. Pokud by ji prodal bez práva užívání jména, tak by sice pobočka možná fungovala dále, možná pod stejným IČO ale pod jiným názvem," uvedl Papež. Druhou možností řešení situace je podle něho vyhlášení likvidace i pro českou pobočku, současný management by ale na firmu ztratil vliv.

Třetí variantou podle něj je, že se českou CK Neckermann nepodaří prodat, její tým ale bude fungovat dále a založí si svou vlastní cestovní kancelář. Toto řešení situace by se ale klientů CK Neckermann už netýkalo, poznamenal Papež.

Česká pobočka zkrachovalé britské skupiny Thomas Cook loni navýšila své tržby na 995 milionů korun, meziročně o téměř 21 procent více, vyplývá z výroční zprávy společnosti. Zahrnuje účetní období od října 2017 do konce září 2018. Čistý zisk společnosti se naopak snížil zhruba o sedm milionů na 15,3 milionu korun.

Z předchozích let ovšem podniku zůstala neuhrazená ztráta téměř 103 milionů korun. Pobočka zahrnuje dvě základní divize - vedle CK Neckermann je to ještě firma Global Travel Lufthansa City Center.

Česká CK Neckermann již zrušila zájezdy pro 350 klientů, kteří měli odcestovat mezi 26. a 30. zářím. Podle Papeže mají ze zákona nárok na vrácení peněz ze sta procent. Pokud by se stalo, že by tuzemská CK Neckermann skončila v likvidaci, převzala by tuto povinnost pojišťovna.

"Situace v Česku se zatím nemění. Samozřejmě, stále máme venku asi 800 klientů, o ty se musíme nadále starat," řekl ve čtvrtek mluvčí CK Neckermann Jan Šrámek. Podle informací Papeže je finanční krytí CK Neckermann dostatečné.