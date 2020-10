Kaufland nebo Albert dávají odměny v řádu tisícikorun | E15.cz

V rámci jarní vlny koronavirové pandemie obvyklé bonusy od padesáti do sto procent mzdy napříč trhem se sice nyní nevyplácejí, některé velké obchodní řetězce se už ale rozhodly svým zaměstnancům výrazně přilepšit. Pokladní a další obsluhu supermarketů označují za takzvanou první linii - podobně jako třeba lékaře, policisty či hasiče.

Mimořádné odměny až čtyři tisíce korun na hlavu už vyplatil zaměstnancům Kaufland a chystá je i Albert. Na výplatu odměn vyčlenil Kaufland 55 milionů korun, na jaře šlo o padesát milionů. „Mimořádnou odměnou chceme zaměstnancům poděkovat za jejich enormní úsilí,” říká generální ředitel Kauflandu Stefan Hoppe.

Podobně postupuje i Albert. „Mimořádnou odměnu budeme vyplácet jako poděkování provozním zaměstnancům na prodejnách již podruhé v tomto roce a poběží po celé čtvrté čtvrtletí,“ uvádí mluvči Alberta Jiří Mareček. Náklady na to se podle něj pohybují v řádech desítek milionů korun měsíčně. V přepočtu na zaměstnance půjde až o tři tisíce korun měsíčně navíc.

Pokud jde o další obchodní řetězce, ty - minimálně zatím - konkrétní finanční navýšení na zaměstnance neoznámily. „Společnost Lidl vyplatila již v rámci první vlny pandemie všem zaměstnancům i brigádníkům v prodejnách a logistických centrech mimořádnou odměnu, která byla součástí březnové výplaty. Jednalo se o jednorázovou investici přesahující 37 milionů korun,“ připomíná pouze například mluvčí řetězce Lidl Iveta Barabášová.

Podle lidí z oboru je nyní situace v obchodních řetězcích, co se týče zaměstnanců, odlišná od té jarní. Na jaře chyběl řetězcům personál o poznání více než nyní. To ovlivňuje mimo jiné přeliv provozovatelů a obsluhy restaurací a hospod, kteří se na podzim a zimu i kvůli novým opatřením rozhodli své živnosti utlumit, do retailu. Zatím se nekoná ani opakování jarního útoku zákazníků na prodejny, což pro obchody znamenalo rovněž velký tlak.

„K samotnému navýšení mezd v tuto chvíli příliš nedochází. Jedná se spíše o symbolické částky kolem pěti až deseti korun za hodinu. Je to dáno i tím, že na jaře byl strach napříč obyvatelstvem výrazně vyšší než nyní. Zaměstnanci kvůli těmto obavám nechtěli na prodejny docházet, nyní tomu tak již není a berou to jako součást jejich práce,“ uvádí kontext celé situace František Jareš z agentury Student, která dodává pracovní síly mimo jiné do obchodních řetězců.