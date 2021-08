Přibržděné polygony. BMW osekalo plány, Accolade bojuje s úřady | E15.cz

Dva polygony, dva různé příběhy. V Česku má vzniknout dvojice testovacích okruhů, na kterých budou vývojáři testovat provoz autonomních vozů. Miliardy korun do nich investuje BMW, stejný záměr má i tuzemská skupina Accolade. Vznik unikátních staveb u Sokolova a Stříbra, kde se mají chytrá auta učit řídit v hustém městském provozu nebo na rozbitých okreskách za deště, však komplikují důsledky pandemie a průtahy na úřadech.

Do země na západě Čech zatím „kopl“ pouze německý automobilový obr. S pracemi začal loni v květnu, tedy krátce po propuknutí pandemie v Evropě. Šíření viru jako takové sice stavbu zásadně nenarušilo, kvůli propadu poptávky po autmobilech a rapidnímu zdražení stavebních materiálů ale BMW původní plány značně proškrtalo. Místo sedmi set zaměstnanců plánuje vystačit se stovkou pracovníků, omezila i stavební plány. Nové zaměstnance nicméně začala shánět už v těchto dnech.

„Ze začátku budou na polygonu pracovat odborníci z Mnichova, koordinátoři, kteří ukáží, jak má celý okruh fungovat. Postupně vypisujeme nabídky pracovních pozic, se zájmem o ně se nám už hlásí mnoho lidí. První už byli zaměstnáni, hlavní fáze náboru ale začne začátkem příštího roku,“ řekl deníku E15 mluvčí BMW Group Czech Republic David Haidinger.

Nábor bude postupný, na stovku zaměstnaných má BMW dosáhnout orientačně koncem příštího roku. „Chceme prioritně zaměstnat hlavně lidi z regionu, případně z celého Česka. Situace na trhu práce je ale divoká, je možné, že bychom zaměstnali i zájemce z Německa a dalších států,“ dodal Haidinger.

Kvůli dopadům pandemie BMW zredukovalo nejen plánované počty zaměstnanců, ale také rozsah investic. Nesnížilo sice původní rozpočet tří set milionů eur, v lokalitě Podkrušnohorská výsypka ale kvůli zdražování stavebních prací a materiálů vybuduje méně tratí a budov, než plánovalo. Místo šestnácti testovacích modulů vybuduje šest, přičemž nevznikne centrální budova, dílny, čerpací stanice, vytrvalostní a klasická dálnice, trakční a brzdné pruhy, uvedl dříve deník HN.

„Až to situace dovolí, vrátíme se k původním plánům,“ dodal Haidinger. BMW má obdobné testovací okruhy v Německu, Francii a Švédsku, žádný z nich ale nebyl původně vybudován za tímto účelem - na rozdíl od Sokolova, kde navíc bude vývojové centrum přímo součástí testovacího areálu.

BMW bude na západě Čech testovat výhradně osobní vozy z produkce značek BMW, MINI a Rolls-Royce, a to v utajeném režimu: polygon nebude veřejnosti přístupný. Od června příštího roku se zde budou testovat autonomní vozy při jízdě ve městech, a to i těch s levostranným provozem, na dálnicích, okreskách i na rozbitých komunikacích - mimo jiné i za deště nebo v dopravní zácpě. Kvůli škrtům naopak zpočátku nebude možné provádět zkoušky emisí nebo testovat a hodnotit odolnost vozů a systémů na typických venkovských silnicích

Západ Čech si pro stavbu testovacího okruhu vybrala i skupina Accolade. Vyhlídla si pozemek u Stříbra na Plzeňsku. Zatím ale naráží na spletitou legislativu, dosud se jí nepodařilo dosáhnout změny územního plánu. „Český“ polygon pro testování a certifikaci autonomních vozidel měl původně stát do roku 2022.

„V normálním světě bychom to stihli. Mysleli jsme, že v této době už bude územní plán změněn. Je to smutný příběh. Někteří úředníci i město se snaží, je to ale bolestivé, nepřispěl ani covid. Podmínky město nastavilo tak, že tam musí vzniknout polygon a nic jiného, což je správně, přesto se projekt příliš neposouvá,“ řekl v červnovém rozhovoru deníku E15 zakladatel a ředitel developerské investiční skupiny Accolade Milan Kratina.

„V našich očích je reálné, že stanoviska pro změnu územního plánu budou kladně vypořádána v tomto roce,“ uvádí mediální zástupkyně skupiny Pavlína Křivancová. Do dvou let chce Accolade začít stavět, provoz by se mohl rozběhnout na začátku roku 2024

Na přípravě stavby skupina spolupracuje s městem Stříbro, ministerstvem dopravy a technickými univerzitami. Společný zájem s městem a ministerstvem sice Accolade loni vyjádřil memorandem o porozumění, jednalo se spíš ale o symbolické gesto.

„Máme již prakticky všechna vyjádření ke změně územního plánu kromě vynětí ze zemědělského půdního fondu, což se stává spíše politickým rozhodnutím. Proto je možné, že dojde k průtahům plánovaných termínů,“ dodává Křivancová.

Polygon Accolade má být do budoucna schopen ověřovat neustálou vzájemnou komunikaci vozidel i v městském zastavěném prostředí. Umožnit má i testy asistenčních technologií: čtení značek, adaptivního tempomatu nebo detekce překážek v cestě.