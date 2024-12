Ještě před několika lety by si pravděpodobně málokdo přál dostat k Vánocům cokoliv určeného k úklidu. Díky spolupráci s influencery a stylovému designu se to podařilo britsko-singapurské firmě Dyson. Vytvořila must-have produkt z něčeho na první pohled natolik nudného, jako je tyčový vysavač. Jaký je příběh firmy, která za loňský rok dokázala vydělat více než 7 miliard liber prodejem vysavačů, fénů a čističek vzduchu?

Frustrace ze špatně vyluxované podlahy a zasekávajícího se sáčku do vysavače přinesla v 70. letech Jamesi Dysonovi milionový nápad. Inspiroval se takzvaným cyklonovým odlučovačem, který díky zapojení gravitace a odstředivé síly dokázal ze vzduchu odfiltrovat kapičky barvy. Dyson se zamyslel nad tím, zda by podobný princip nešlo využít i v domácím vysávání.

Z více než pěti tisíců prototypů, které Dyson sestavil, nakonec vzešel první funkční bezsáčkový vysavač. Za cenu dva tisíce dolarů za kus prodal do Japonska první exempláře, s nimiž navíc v roce 1991 vyhrál mezinárodní designovou soutěž – právě design totiž Dyson vystudoval, než se plně zaměřil na technologie. O dva roky později založil společnost Dyson Ltd. a otevřel vlastní továrnu a výzkumné centrum v britském Cotswoldsu.

První vysavač značky Dyson – model G-Force.|Dyson

Deset let po založení firmy začal Dyson velkou část produkce přesouvat z Velké Británie do Malajsie a v roce 2013 otevřel v Singapuru závod na výrobu digitální motory. O šest let později pak právě sem přesunula firma i celé své sídlo, aby byla blíž nejen svým továrnám, ale i asijskému trhu, který tvoří velkou část jejích prodejů. Tento krokem ale vyvolal jisté kontroverze – James Dyson totiž v roce 2016 podpořil odchod Velké Británie z EU. Firma ale jakoukoliv spojitost přesunu s brexitem odmítla.

Velkou Británii výrobce vysavačů zcela neopustil, má tu kolem 3500 zaměstnanců. V červenci 2024 však Dyson informoval o tom, že plánuje zrušit tisíc pracovních míst, tedy téměř třetinu své pracovní síly v zemi. Rozhodnutí je součástí „globální revize podnikání firmy“, jak změny v Dysonu nazývají. „Rychle jsme rostli a jako všechny společnosti čas od času přezkoumáváme naše globální struktury, abychom se ujistili, že jsme připraveni na budoucnost,“ komentoval generální ředitel firmy Hanno Kirner. „Proto navrhujeme změny v naší organizaci, jejichž výsledkem může být propouštění.“

Když luxování funguje na Instagramu

Firma podle dat společnosti Statista od roku 2010 zaznamenává konstantní růst a výnosy Dysonu v roce 2023 přesáhly 7 miliard liber, tedy v přepočtu více než 200 miliard korun. Výrobky této britsko-singapurské firmy přitom rozhodně nepatří k levnému zboží. Cena jejího bezsáčkového vysavače začíná kolem 9000 korun, nejvyšší řady s příslušenstvím ale přesahují i dvacet tisíc.

Za úspěchem stojí mimo jiné velmi dobrý marketing, design i práce s influencery – na videích, která jen před několika málo lety zaplavila sociální sítě, vypadá úklid tyčovým vysavačem Dyson skoro zábavně a péče o vlasy působí jako něco, co lze každé ráno zvládnout během pouhých několika minut.

Do portfolia Dyson patří kromě vysavačů například fény na vlasy nebo čističky vzduchu.|Dyson

Dyson totiž nevyrábí jenom vysavače, oblíbené se staly třeba i jeho fény na vlasy. Před dvěma roky se společnost Dyson rozhodla investovat téměř půl miliardy liber do výzkumu a vývoje zkrášlovacích technologií a do roku 2026 chce přijít na trh s dvaceti novými produkty v péči o vlasy. Navazuje tak na virální úspěch svých fénů Dyson Supersonic nebo takzvaného multistyleru Airwrap, který díky několika výměnným nástavcům slibuje kromě klasického vysoušení vlasy navlnit nebo naopak uhladit. A to vše údajně bez zbytečného tepla.

V poslední době přišel Dyson také s hudebním sluchátky. Model Dyson Zone ale stejně jako všechny typické výrobky společnosti nabízí i technologii spojenou se vzduchem – svému majiteli díky cestovnímu štítu, který skrývá čističku vzduchu, slibuje přísun čerstvého vzduchu. Mezi produkty nově firma zařadila i stolní a podlahové lampy a nechybí ani čističky vzduchu s vyhříváním nebo s hydratací.