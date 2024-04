Češi šetří a povážlivě krotí útraty. Prodejci nových aut tento trend pociťují zvlášť silně, objednávky zákazníků přibývají výrazně pomaleji než dřív. Odbyt čistě elektrických aut dokonce od ledna do března meziročně poklesl. Prodejci se tak snaží podbízet masivními slevami, aby doprodali elektromobily naskladněné ještě v loňském roce. Využívají i spuštěných státních dotací, které snížení ceny ještě zvýrazní. Zákazník tak může pořídit nový vůz i o více než osm set tisíc korun levněji oproti původní ceně.

Český trh prudce brzdí, vyplývá z dat Svazu dovozců automobilů. Zatímco loni rostly prodeje nových aut dvouciferným tempem, za letošní první čtvrtletí se zvýšily jen o dvě procenta na necelých 58 tisíc. V březnu obchod ve srovnání s loňskem dokonce poklesl, a to o patnáct procent. Šetří hlavně firmy, jejichž nákupy dlouhodobě tvoří asi tři čtvrtiny nově prodaných aut.

Odbyt ryze elektrických aut závisí na poptávce firem ještě víc, až z devadesáti procent. Od ledna do března se propadl o dvě procenta, do firemních flotil zamířilo pouze 1293 e-vozů. Automobilky přitom očekávaly, že segment aut s čistým pohonem rychle poroste ještě řadu let. S nevalným zájmem zápolí například koncern Volkswagen – po celé Evropě se odbyt jeho elektroaut propadl o čtvrtinu na 74,4 tisíce.

Čekání na dotaci

Letošní ochlazení poptávky po elektromobilech v Česku ale podle Svazu dovozců může souviset i s načasováním dotačního programu, kterým ministerstvo průmyslu a obchodu podporuje prodej těchto vozů od poloviny března. Řada zákazníků tak mohla s nákupem vyčkávat právě na jeho spuštění. Toho se nyní snaží využít i prodejci nových vozů. Kupce se snaží přitáhnout mohutnými slevami, které jsou ještě umocněné dotacemi pro firmy a živnostníky.

Například AutoPalace Spořilov nabízí SUV Ford Mach-E Premium zlevněný o 379 tisíc korun na 1,48 milionu nebo elektrickou dodávku Opel e-Van za 1,26 milionu, u které zákazníci podle prodejce ušetří 345 tisíc. Na ještě vyšší snížení cen láká Louda Auto, největší prodejce nových vozů Škoda a Hyundai v Česku. Vůbec nejvyšší slevu ve výši 902 tisíc nabízí u nového Audi RS e-tron GT.

„Například ke skladovému modelu Volkswagen ID.4 GTX nabízíme slevu 645 tisíc, k tomu i bezplatné vyřízení dvousettisícové dotace u Národní rozvojové banky. Zájemce tak získá vůz o více než osm set tisíc levněji oproti ceníkové ceně,“ uvádí ředitel prodeje Louda Auto Martin Feller. „U nejprodávanějšího elektromobilu Škoda Enyaq může sleva dosáhnout až 443 tisíc plus dotace, pokud si vyberete verzi Coupé RS,“ doplňuje Feller.

Vyprázdněte sklady

Prodejci a importéři aut podle něj na jaře doprodávají skladové zásoby elektrických aut z předchozího roku, v jehož závěru se prodej v Česku takřka zastavil. Také on si myslí, že zájemci čekali na spuštění dotací. Velkým dealerům tak podle Fellera zbývají desítky neprodaných elektromobilů. Na slevách se podílejí jak automobilky, tak importéři. Jakmile se skladové vozy z loňska doprodají, ceny se mají vrátit na obvyklou úroveň.

Zmíněný fakt, že většinu elektrických aut v Česku nakupují firmy, je i důvodem, proč mohou prodejci nabídnout výraznější zvýhodnění oproti ceníkové ceně, tvrdí vedoucí spořilovské pobočky AutoPalace Petr Suk. Připomíná, že cenovou politiku vytvářejí hlavně importéři vozidel. „Překotný vývoj v oblasti baterií a s tím spojený nárůst dojezdu vyvolávají poptávku spíše po vozidlech s vyšší kapacitou baterie,“ uvádí Suk.

V kombinaci s nedávno spuštěným dotačním programem zaznamenává jeho společnost největší zájem o elektrické vozy MG, Renaultu a Škody Auto. „Očekáváme, že celkové prodeje elektromobilů budou letos oproti loňsku mírně vyšší,“ říká Suk a dodává, že také AutoPalace předpokládá, že dopad bude mít i odložená poptávka z konce minulého roku spojená s avizovanou dotační výzvou.

Ochlazení poptávky a plně funkční dodavatelské řetězce, které urychlují výrobu aut, nás vracejí do období ostrých soubojů o zákazníky, poukazuje automobilový expert poradenské společnosti EY Petr Knap: „Zejména u skladových elektrických vozů se vyskytují velmi zajímavé nabídky. Prodejci si takto uvolňují prostor pro nové modely. Četnějším prodejem elektromobilů si také pomohou výrobci, kteří potřebují plnit požadavky na průměrné emise nově registrovaných vozů.“

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyčlenilo z evropských peněz na nákup osobních elektrických vozů 1,65 miliardy, dalších tři sta milionů půjde na budování dobíjecích stanic. Podle odhadu Národní rozvojové banky to má vystačit na výhodnější pořízení až osmi tisíc elektromobilů. Banka eviduje stovky žádostí o dotaci a menší část už také schválila.

Před spuštěním dotací uváděla třetina firem jako důvod nezájmu o elektromobily právě absenci podpory, zjistil dříve průzkum EY. Ve většině případů žádají o dotaci menší a středně velké firmy. Zájem mají hlavně o modely v ceně od jednoho do jednoho a půl milionu, nejčastěji o americkou značku Tesla.

Dotace a masivní slevy však nejsou jedinou cestou, jak si může běžný zákazník pořídit elektrický vůz za méně peněz. Automobilky se v současnosti předhánějí, kdo nejen na trh EU dříve uvede rozměrově menší modely za nižší ceny.

Dacia například spustila objednávky na modernizovanou verzi svého vozu Spring. Cenu stlačila historicky nejníže, začíná na 415 tisících, čímž se řadí k nejlevnějším elektromobilům, jaké se kdy v Česku prodávaly. Podobně Škoda Auto plánuje v příštím roce představit městský elektromobil Epiq, jehož cena se má pohybovat kolem šesti set tisíc korun.