Slovenské chutě dorazily do holešovické tržnice. Ambiente tu otevřelo novou retauraci
- Ambiente bude mít v Pražské tržnici celkem tři nové podniky.
- Jedním z nich je i slovenská resturace Skô.
- S novým konceptem ale do tržnice míří i Zátiší.
Ještě před Vánoci se Pražská tržnice rozvoněla věnečky, laskonkami nebo buchtičkami se šodó. Mohla za to skupina Ambietne, která v Holešovicích otevřela do zkušebního provozu druhou pobočku cukrárny Myšák. Ta už nyní funguje na ostro, následuje ji druhý z plánovaných podniků restaurační skupiny. Slovenský koncept Skô.
Ambiente si slovenskou kuchyni ozkoušelo na několika pop-upech. Stál za nimi kreativní šéfkuchař skupiny Tomáš Valkovič, který je nyní šéfkuchařem Skô. „Degustační večeře ukázala, že slovenská kuchyně má svůj charakter, přestože se těžko definuje,“ uvedl tehdy tým Ambiente. Ten se následně vydal přímo na Slovensko. Tak se zrodil koncept nového podniku.
Byť slovenská kuchyně přesnou definici nemá, podávat se tu bude všechno, co se běžně jí v domácnostech východních sousedů. Jsou to například kachní játra s ostružinami, kyselá fazolová polévka s houbami a langošem, pečená rýžová hurka, což je něco jako jitrnice podávaná s kyselým zelím, pagáče nebo sladké pirohy. Chybět ale nebudou ani halušky. „Chceme ukázat, že i pokrmy, které jsme jedli doma, si zaslouží své místo třeba i na degustačním menu. Že jednoduchost není nuda, když se dělá poctivě,“ uvedl Valkovič. Podávaná jídla se budou měnit podle dostupnosti surovin, každý den tak může nabídka vypadat jinak.
Slovenská restaurace Skô v holešovické tržnici |
Kromě Valkoviče stojí za podnikem také generální manažer Jozef Majirský a somelierka Linda Novohradská. Ti všichni se budou starat o prostor se zhruba třicítkou míst k sezení. Rezervace jsou zatím otevřené na večeře. Časem tu přibude také bufet s nabídkou jídla a nápojů s sebou.
Ještě jedno jméno ale za novým gastronomickým konceptem stojí. Jde o architekta Josefa Pleskota, jehož ateliér AP sídlí skoro za rohem. Pleskot se postaral o architektonický návrh Skô, který zahrnuje mimo jiné velkou pec na dřevo v kuchyni nebo modrobílou kredenc. Pleskot nicméně navrhoval i dvorek resturace, kterou bude slovenský podnik sdílet s Myšákem. Architekt stojí i za budoucí prodejnou Naše maso, kterou tu chce skupina otevřít záhy.
Celkem tady tak bude mít Ambiente tři podniky. V řádu měsíců by ji měla doplnit další skupina, konkrétně Zátiší Group, která chystá nový koncept v budově bývalé jateční burzy. Rekonstrukce samotné tržnice má trvat ještě několik let, postupně se ale upravují první budovy i prostranství. Za celkovým konceptem stojí studio Perspektiv.