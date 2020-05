Uber šlape do rozvážkového byznysu, chce převzít konkurenční startup Grubhub. V Česku ale končí | E15.cz

Společnost GrubHub se k informacím o rozhovorech odmítla vyjádřit. Firma Uber uvedla, že zvěsti a spekulace nekomentuje. Její šéf Dara Khosrowshahi nicméně minulý týden potvrdil, že podnik se zajímá o možné akvizice.

Strany by podle informovaných zdrojů, jež si přály zůstat v anonymitě, mohly dosáhnout dohody již do konce května. Informace o probíhajících jednáních, která by mohla vyústit v převzetí Grubhubu společností Uber, rozproudilo obchodování s akciemi GrubHub. A to v takové míře, že muselo být dočasně pozastaveno.

V polední špičce na americké burze přidával titul 38 procent a zastavil tak ztráty vzniklé při akciových výprodejích souvisejících s koronavirovou pandemií. Akcie Uberu po uveřejnění zprávy přidávaly kolem devíti procent.

Grubhub se sídlem v Chicagu má tržní hodnotu přibližně 4,5 miliardy dolarů, zatímco Uber má tržní kapitalizaci přibližně 55 miliard dolarů.

Poskytovatel alternativní taxislužby Uber za první čtvrtletí vykázal ztrátu 2,9 miliardy dolarů (72,8 miliardy korun). Ztráta zahrnuje odpis 2,1 miliardy dolarů aktiv některých menších investic společnosti. Ke ztrátě přispěla i pandemie, kvůli níž Uber už v polovině dubna zrušil výhled na tento rok.

Téměř dvě třetiny tržeb Uber generuje ve Spojených státech a Kanadě, kde se karanténní opatření začala zavádět v polovině března.

Tento týden společnost informovala, že její divize Uber Eats, která se specializuje na rozvoz jídla, na několika trzích včetně Česka na začátku června skončí. Uber v ČR poskytuje také klasické přepravní služby, těch se ukončení činnosti netýká.