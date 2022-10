Apple Premium Partner přichází do Prahy | E15.cz

V největším obchodním centru v Česku Westfield Chodov zahájila provoz první Premium Partner prodejna společnosti Apple ve střední Evropě. Nese značku společnosti iStyle, která do přestavby prostor investovala patnáct milionů korun. Podle informací E15 se na otevření prodejny stojí fronty až do blízké stanice metra. Další prémiové prodejny firma chystá ve stávajících pobočkách v obchodních centrech Palladium Praha, Brno Vaňkovka a v Centru Černý Most. Rekonstrukce jsou plánovány na příští rok. Další exkluzivní prostor chystá firma podle informací deníku E15 na příští rok v rodícím se projektu Masarykova nádraží.