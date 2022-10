Recenze: iPhone 14 Pro sice boduje redesignovaným výřezem, ale to je tak nějak všechno | E15.cz

Bylo tomu ve středu 7. září, kdy Apple představil nové iPhony 14. Hned v pátek na to šly do předprodeje, hned týden na to šly na pulty obchodů, tedy s jedinou výjimkou v podobě iPhonu 14 Plus, jehož ostrý start prodeje začal až v pátek 7. října. I když jsou iPhony 14 hodně podobné své předchozí generaci, pár novinek zde přece jen najdete, přičemž si za ně také ale pěkně připlatíte. Více než kdy jindy se tak vyplatí zvážit, zda je skutečně potřebujete.

Oproti základní řadě má ta s přídomkem Pro jasnou výhodu v tom, že Apple se u ní snaží přinášet nové technologie. Pokud tedy rozdíly mezi iPhony 13 a 14 spočítáte na prstech jedné ruky, iPhone 14 Pro a 14 Pro Max přece jen mají co nabídnout. Jenže je zde hned několik „ale“, které se vám nebudou příliš líbit. Prvním je samozřejmě cena, druhým omezení 48MPx fotoaparátu a třetím skutečně hloupý stále zapnutý displej neboli Always On.

Stále zapnutý displej raději vypnete

Na poli vzhledu a velikosti zařízení se toho příliš neudálo, takže novinka víceméně sdílí stejné proporce, jako loňský model. iPhone 14 Pro má také pořád jen 6,1“ displej, kdežto jeho větší sourozenec 14 Pro Max 6,7“ displej. Je otázka, jak dlouho budou ještě zákazníci tuto malou úhlopříčku Applu trpět. Ten letos konečně zaříznul nelogický model mini a nahradil jej verzí Plus, ale i 6,1“ velikost je s ohledem ke konkurenci spíše unikátní tím, jak je malá. Třeba v aktuálním portfoliu Samsungu najdete jen jediný model s touto velikostí, a to Galaxy S22, který má právě přímo této velikosti iPhonů konkurovat. Trend se ale pořád posouvá výše, a to na úroveň kolem 6,4 palců. Kompaktním mobilům prostě odzvonilo. I když je zde na druhou stranu velký potenciál s ohledem na ohebná zařízení, jako je Samsung Galaxy Z Flip4, který nabídne 6,7“ displej v neuvěřitelně malém „složeném“ těle.

Představení nového iPhonu 14

Video se připravuje ... Představení nového iphonu 14 • VIDEO Apple

Když Apple loni uvedl iPhony 13 Pro, konečně si u nich začal hrát s adaptivní obnovovací frekvencí displeje. Ta začínala na 10 a končila na 120 Hz. Tato technologie umí reagovat na zobrazovaný obsah a podle toho obnovovat zobrazení, kdy jednoduše problikne jen 10 nebo až 120krát za sekundu. Vliv to má na výdrž baterie a plynulost zobrazovaného obsahu. Letos společnost toto číslo srazila ještě níž, takže začíná na jednom jediném Hz, přičemž jsme se konečně dočkali i stále zapnutého displeje. S ohledem na konkurenci na poli Android zařízení to bylo čekání dlouhé a zbytečné. Apple totiž pojal celou funkci po svém, a to naprosto nešťastně.

Zapomeňte na černou, zapomeňte na nějaké speciální rozhraní. Always On v podání Applu je jen maximálně utlumená zamčená obrazovka, která navíc nezobrazuje ani tak důležitá data, jako je ukazatel nabití baterie (i při jejím nabíjení). Musíte si k tomu aktivovat widget. Přepracované notifikace, které se nyní s iOS 16 zobrazují u dolního displeje, také nejsou nijak přehledné. Nejhorší na tom celém je, že takové řešení extrémně svítí do noci, kdy telefon na nočním stolku raději obrátíte displejem dolů, nebo funkci zcela vypnete. Je ale pravda, že Apple může kdykoli funkcionalitu jakkoli rozšířit, takže není třeba Always On iPhonů 14 Pro zcela zatracovat, i když vydat něco takového chce hodně odvahy. Základní iPhony 14 tuto funkci nenabídnou, protože ty adaptivní obnovovací frekvenci jejich displeje nemají, a (zatím) rozhodně o nic nepřicházejí.

Ohledně displeje se toho ale událo více. Mírně se nám zvedlo rozlišení, a to na 2556×1179 při 460 pixelech na palec a Apple dokázal vytáhnout i jeho špičkový jas na 2000 nitů, což je hodnota nevídaná. Nejvíce měl dosud Samsung Galaxy S22 Ultra, a to 1 750 nitů. Vtip je v tom, že displeje do iPhonů dodává Applu právě Samsung. Dle odborného testu DisplayMate se nicméně v případě iPhonů 14 Pro jedná o nejlepší displej, kterým je nějaký smartphone osazen. Je to jistě super, ale pouhým okem rozdíl v běžných podmínkách mezi iPhonem 13 Pro a 14 Pro nepoznáte.

Dynamic Island si zamilujete

Trvalo to 5 let, než Apple odstranil výřez pro svou TrueDepth kameru, který alespoň v řadě Pro přetvořil v prvek, kterému říká Dynamic Island, tedy proměnlivý ostrov, a který v češtině nemá svůj ekvivalent, takže jej Apple nepřekládá (podobně jako právě TrueDept, Face ID atd.). Jedná se tedy o prvek složený z čelní kamery a senzorů nutných nejen k ověřování uživatele, ale i určování jasu displeje atd. Není to ale drážka, je to vlastně tvar ležatého měkkého „i“, u kterého jsou ale u přechodu v běžném zobrazení černé pixely, aby vše vypadalo jednotně. V tomto prostoru se pak také zobrazují informace o tom, že máte aktivní kameru nebo mikrofon a zařízení tak pořizuje nějaký záznam.

Když toto Apple prezentoval v rámci akce Far Out, byl to jasný WOW efekt, který mnohým sledujícím dokázal otevřít ústa. Když se pak s Dynamic Islandem seznámíte osobně, neztrácí na své auře něčeho nového a jiného zhola nic. Je to sice vlastně jen informační prostor, který do jisté míry také supluje gesto multitaskingu – tedy vytažení čáry u spodní strany displeje, ale jeho používání baví i po týdnech testování a jasně udává budoucí trend. S tímhle se totiž budeme v budoucnu setkávat ještě nějakou tu dobu, než technologie patřičně postoupí a selfie kamera i senzory se schovají vyloženě pod displej. Protože je ale jeho používání skutečně návykové, je otázkou, jestli to vlastně budeme chtít. Je mi úplně jasné, že jakmile Dynamic Island zmizí, tak ještě hodně dlouho budu do jeho prostoru klepat prstem. Ostatně dělám to i nyní s výřezem u iPhonu 13 Pro Max po navrácení testovaného kusu. A je to k vzteku.

Jak bylo řečeno, Applu to trvalo celých pět let. Vývojářům Androidu ovšem méně než 14 dní. V Google Play již nyní najdete aplikaci v předběžném přístupu, která se jmenuje dynamic Spot, a která přináší stejnou funkcionalitu i na zařízení s Androidem. Funguje kupodivu plynule, jistě, a navíc si ji můžete nastavit, i pokud máte průstřel čelní kamery v některém z rohů. Protože je její základ zdarma, můžete si ji vyzkoušet i vy. Slaví také poměrně velký úspěch, protože zaznamenala již přes milion stažení. Je tak vidět, že Dynamic Island se líbí i komunitě uživatelů s Androidem a není zcela vyloučeno, že se Android na tuto platformu podívá oficiálně – buď přímo s aktualizací Androidu, nebo alespoň v podobě nějaké nadstavby od výrobce daného smartphonu. S tím, jak rychle zareagoval Samsung na novou zamčenou obrazovku iOS 16, to bude spíš dříve nežli později.

48MPx neoceníte

Apple poprvé od roku 2015 zvednul rozlišení hlavního fotoaparátu. Byl to právě iPhone 6S, který jako první přišel s 12MPx, od té doby se ale jen zvětšoval senzor a jednotlivé jeho pixely proto, aby zachytily více světla. Konkurence byla už dávno dál – například Samsung Galaxy S22 Ultra umí 108 MPx, ale třeba aktuálně představený Xiaomi 12T Pro má dokonce 200MPx snímač. Výhodu to má zejména v množství zachycených detailů. Jenže i zde jde Apple jinou cestou než konkurence.

Podle nezávislého testu DXOMark je iPhone 14 Pro/14 Pro Max druhý nejlepší fotomobil současnosti (ještě před testem zmíněného telefonu Xiaomi, první je Honor Magic4 Ultimate, třetí Huawei P50 Pro). Jeho kvality jsou tedy nesporné, ale omezení nesmyslné. Při běžném fotografování totiž budete pořád pořizovat jen 12MPx fotografie, protože 4 pixely se zde slučují do jednoho, právě aby zachytily ještě více světla. Chcete-li fotit do 48MPx, musíte si zapnout režim ProRAW. Problém je v tom, že výsledný snímek bude ve formátu DNG a bude mít klidně i 100 MB. Navíc je v jeho případě počítáno s nutnou postprodukcí, což ne u každé fotky chcete dělat.

Apple se vykašlal na jakékoli zvětšování rozsahu přiblížení, takže pořád začínáte na 0,5krát v případě ultraširokoúhlého objektivu a končíte na 3krát v případě teleobjektivu. Co na tom, že ostatní umí klidně i 10krát zoom (zmíněný Galaxy S22 Ultra). Protože si však Apple umí dobře hrát se softwarem, přinesl digitální ořez ze 48MPx fotografie, takže nám přibylo ještě dvojnásobné přiblížení. To se hodí zejména k portrétům. Čelní kamera se také naučila automaticky ostřit, což je až k nevíře, že k tomu došlo až nyní.

V oblasti videa se vylepšoval loňský hit v podobě filmařského režimu, který nově umí 4K. Kdybyste pak chtěli nativně nahrávat 8K videa, máte smůlu. Základní aplikace Fotoaparát to neumí, musíte k tomu využít aplikací třetích stran (třeba ProCam 8). Přibyl nám ale akční režim. Při nahrávání videa se vám v rohu u přisvícení LED zobrazuje ikona panáka v pohybu, po jehož aktivaci neuvěříte výsledku. Apple dokonale odladil algoritmy, kdy ořezem dokáže eliminovat váš pohyb a scéna tak vypadá, jako kdybyste použili nějaký gimbal. Není to přitom vlastnost 48MPx objektivu, protože jej umí i základní iPhony 14. Starší modely mají smůlu, protože Apple toto schoval pod označení Photonic Engine, kterým staré modely nedisponují a disponovat nebudou. Musí zde přece být nějaká ta exkluzivita, která alespoň trochu odliší iPhone 14 od iPhonu 13.

Výkon bez kompromisů

Oproti základní řadě, která má čip z iPhonů 13 Pro, mají iPhony 14 Pro Max čip A16 Bionic, který jednoduše nemá na poli mobilních čipů konkurenci, ať se Qualcomm se svými Snapdragony a Samsung se svými Exynosy snaží sebevíc. Zde není příliš co řešit, i když je třeba počítat s tím, že při extrémní zátěži se vám i modely 14 Pro mírně zahřejí, a že na pořízení 48MPx fotografie ve formátu DNG si budete muset sekundu počkat.

I když pak není baterie nijak závratně obří, protože Apple zvládá příkladnou optimalizaci, nemusíte se bát, že byste uprostřed dne už neměli šťávu. Je samozřejmé, že velikost baterie je přímo úměrná tělu zařízení. I když Apple velikost baterie neuvádí, podle GSMareny je přítomna ta 3200mAh, loňský model obsahoval baterii o velikosti 3095mAh. Řečí čísel to znamená 23 hodin přehrávání videa, 20 hodin jeho streamování a 75 hodin poslechu hudby. I když se tedy baterie zvětšila, ve výsledku to na výdrži není vidět. Je to i proto, že Always On si žádá svou daň. Nabíjecí rychlosti se opět nikam neposunuly, Lightning konektor zůstává, napájecí adaptér chybí.

Jedněmi z novinek jsou detekce autonehody, nebo satelitní komunikace. Jedná se tedy o nouzové služby, které snad nikdy nevyužijete. V druhém případě se má tato funkce spustit až na podzim, a to jen na území USA a části Kanady. Nicméně pokud do těchto končin zavítáte, a budete v nouzi, může vám iPhone zachránit život. Jak to bude s rozšiřováním po světě, je dosud značně nejasné, stejně jako to, kolik bude služba po uplynutí dvou let od jejího spuštění, po které bude zdarma, stát.

Ta cena zarazí

Není sporu o tom, že je iPhone 14 Pro, potažmo iPhone 14 Pro Max, nejlepší iPhone, který Apple představil. Je to poměrně i logické. Oproti základní řadě toho nabízí hodně navíc, oproti loňským modelům boduje především líbivým Dynamic Islandem. Je zde i jasný posun v oblasti fotoaparátů, ale to nijak razantní, protože loňské iPhony 13 Pro jsou dle DXOMark pořád na skvělém 4. místě. Navíc oproti loňským iPhonům Apple zase zvětšil celý fotomodul, který je skutečně extrémní a nepraktický při práci s telefonem na rovné ploše, kdy ještě zachytává extrémní množství nečistot, pokud jej nosíte v kapse.

To, co stál loni iPhone 13 Pro stojí letos iPhone 14 Plus. Za iPhone 14 Pro tak v Apple Online Store zaplatíte nemalých 33 490 korun, za model 14 Pro Max dokonce 36 990 Kč (přímý konkurent v podání Galaxy S22 Ultra stojí na stránkách Samsung.cz 31 990 korun). Nárůst ceny tedy činí 3 a půl tisíce, což není zrovna málo a vyplatilo by se zauvažovat nad tím, zda nesáhnout spíše po loňské verzi telefonu. Jenže je zde jeden malý problém. Ta totiž nijak nezlevnila, ba dokonce naopak mnohde i o tisíc korun zdražila, a navíc je poměrně beznadějně vyprodaná, protože podobný nápad mělo hodně těch, kteří na novou generaci čekali, a nakonec dali přednost té starší.

Modely Pro mají ještě ke všemu u Applu životnost jen po jeden rok, kdy se po představení novější verze přestanou prodávat a společnost pak už jen udržuje základní modely. O ty nicméně není letos nijak velký zájem, a pokud dnes objednáte, zítra je máte doma. Na modely 14 Pro si ale měsíc počkáte, což je ovšem standardní „čekačka“, kterou vídáme u prémiových telefonů Applu každý rok. Nikdo vám ale neřekne, jestli má cenu počkat si na příští září, zda se situace zklidní a iPhony 15 budou zase aspoň za trochu rozumnější peníze. A to je ten největší průšvih, proč jsou novinky značně nejistá koupě.