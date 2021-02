Dáme jídlo rozjíždí vlastní on-line obchod Dmart | E15.cz

Společnost Dáme jídlo rozjíždí pod názvem Dmart on-line obchod převážně s potravinami, které chce zákazníkům doručovat objednávky do třiceti až čtyřiceti minut. Nyní začíná z prvního skladu v Praze rozvážet do přilehlých částí města. Do konce roku chce mít pokrytou celou metropoli a poté jít do dalších měst po celé republice.