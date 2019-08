Vydavatelé stravenek zvyšují zisky čím dál víc, připravují konec papíru | E15.cz

Jednička tuzemského trhu Sodexo Pass Česká republika podle dat v obchodním rejstříku v loňském finančním roce zvýšila tržby meziročně o jedenáct procent na 901 milionů korun. Jejímu hlavnímu konkurentovi Edenred CZ rostly tržby ještě rychleji, a to o čtrnáct procent na 659 milionů korun.

Obě společnosti zvýšily také zisk. Sodexo patřící do stejnojmenné francouzské skupiny vydělala 346 milionů, meziročně o sedm procent více. Edenredu, jehož mateřskou společností je rovněž stejnojmenná francouzská skupina, vzrostl zisk dokonce o dvaatřicet procent na 160 milionů korun.

Nepoměr mezi růstem tržeb a zisku vysvětluje Edenred loňským odloučením části podniku. “Oddělila se produkční společnost Edenred Production Centre, která tiskne papírové poukázky,” vysvětlil generální ředitel Nicolas Eich. Zmíněná firma výsledky za loňský rok zatím nezveřejnila.

Loni rostl také třetí největší poskytovatel stravenek v Česku, společnost Up Česká republika. „Za rok 2018 jsme zaznamenali zhruba desetiprocentní nárůst zisku,“ uvedl ředitel vnějších vztahů David Rýc. Výsledky firma podle jeho slov zveřejní až na konci letošního roku. V roce 2017 dosáhla firma tržeb 294 milionů korun a zisku 85 milionů korun.

Dobré výsledky všichni hlavní hráči připisují probíhajícímu rozvoji technologií a inovací v poskytovaných službách. „Velice rychle digitalizujeme,“ sdělil generální ředitel Sodexa Daniel Čapek. „Základním stavebním kamenem našich inovačních změn je digitalizace,“ potvrzuje i Eich z Edenredu. „Ekonomice se daří dobře a naši klienti utrácejí za benefity větší objemy peněz,“ dodal Rýc.

Společnost Edenred, která nabízí stravenky Ticket Restaurant jako papírové poukázky i karty, slibuje konec jejich papírové podoby do tří let. „Prozatím jde přes karty zhruba třicet procent objemu, ale velmi rychle se to mění,“ uvedl Eich. Sodexo poskytuje stravenky Gastro Pass a Up Česká republika stravovací poukázky Cheque Déjeuner. Kromě stravenek firmy poskytují také další zaměstnanecké benefity.

Trh stravenek proto v roce 2017 zlákal i další hráče. Například řetězec Lidl zavedl vlastní produkt Naše stravenka, a to navzdory tomu, že poskytovatelé stravenek čelí opakované kritice. „S jejím vývojem jsme spokojeni, našla si své pevné místo na trhu a její akceptační síť roste. Dosud se rozrostla na zhruba sedm tisíc restaurací a provozoven,“ uvedla vedoucí firemní komunikace Zuzana Holá.

Družstvo CBA, které zastupuje kolem tisíce obchodů po celém Česku, označilo loni v lednu výši marží, které si stravenkové firmy účtují, dokonce za lichvu. Na totéž poukázala loni v listopadu také platforma Moje restaurace při Asociaci malých a středních podniků a živnostníků a vyzvala ke změnám systému. „Podnikatelům vadí neúměrné provize stravenkových společností a fakt, že stravenky nejsou využívány pro nákup obědů, ale pro široký sortiment zboží, který nesouvisí se stravováním v běžné pracovní době,“ tvrdí zástupci platformy.

Šéf Edenredu Eich v nedávném rozhovoru s deníkem E15 uvedl, že výše provize se mohou u jednotlivých podniků lišit a pohybují se v řádu „pár procent“. Ministerstvo financí se zatím nechystá zasáhnout. „V tuto chvíli změny v daňovém zvýhodnění stravenek nenavrhujeme,“ uvedla Anna Fuksová z tiskového oddělení úřadu.

Hospodářské výsledky Sodexo Pass Česká republika (v milionech korun)* tržby zisk 2016 753 318 2017 808 322 2018 901 346

* účetní období končící srpnem

Pramen: obchodní rejstřík

Hospodářské výsledky Edenred CZ (v milionech korun) tržby zisk 2016 538 119 2017 578 121 2018 659 160

Pramen: obchodní rejstřík