Šéf Edenred Nicolas Eich: Kdo má stravenky, chodí do restaurace třikrát víc | E15.cz

Zatímco ve světě je společnost Edenred jako poskytovatel zaměstnaneckých benefitů jednička, v Česku zaostává za konkurenčním Sodexo. „Trápí nás to. Ale za dva až tři roky bychom mohli být lídrem,“ věří nový generální ředitel společnosti Edenred CZ Nicolas Eich, podle nějž lidé znají produkt, ale nikoliv firmu.

Je byznys s firemními benefity v Česku nějak specifický?

České firmy systém nevyužívají do úrovně daňového optima, které je 123 korun na zaměstnance a den. V Česku se dlouhodobě cena stravenky pohybovala v průměru kolem osmdesáti korun, což je od optima docela daleko. V jiných zemích jsme mu blíž.

Jak si to vysvětlujete?

To se dá těžko vysvětlit. Na webu máme simulátor, pomocí kterého klienti zjistí, kolik mohou ušetřit, když zvolí jako benefit stravenky. Musím ale říci, že jsme pořád nenašli to kouzlo, jak hranice optima dosáhnout.

Jste světovou jedničkou v poskytování zaměstnaneckých benefitů, ale v Česku jste dvojkou.

Ano, trápí nás to.

Co budete dělat, abyste se stali jedničkou?

Nabízet nejlepší produkty a jsem přesvědčený, že i nejlepší řešení. Co se týče digitalizace a transformace tohoto byznysu, jsme lídrem českého trhu. Doufám, že dokážeme přesvědčit více klientů a dostaneme se do pozice lídra i co se týče objemu.

Kdy by to mohlo být?

Za dva tři roky toho snad dosáhneme. Překážkou je i to, že náš produkt Ticket Restaurant je známý, ale Edenred už mnohem méně ve srovnání s jinými značkami na trhu. To je určitě oblast, na které musíme zapracovat, abychom se dostali do povědomí personálních oddělení.

Změnil se váš byznys za posledních pět let?

Ano, kvůli digitalizaci a přechodu od papírových poukázek ke kartám. Platí to i o platebních metodách, je možné platit přes Google Pay nebo Apple Pay. Naše systémy jsou integrované s Damejidlo.cz nebo Slevomatem. cz. V posledních letech se daří také projektu Cafeterie, což je vlastně takový e-shop, přes který mohou firmy nabízet benefity zaměstnancům.

Který benefit vlastně u Čechů vede?

Nejoblíbenější jsou stravenky. Nebo obecně benefit stravování, což mohou být buď stravenky, nebo u některých firem kantýna. Následuje penzijní připojištění.

Převažují ještě papírové poukázky, nebo už stravenkové karty?

Bohužel to ještě není ani půl na půl. Prozatím jde přes karty zhruba třicet procent objemu, ale velmi rychle se to mění.

Máte představu, kdy se budou používat jenom karty?

Myslím, že v horizontu dvou tří let. Česká republika patří už teď mezi nejdigitalizovanější země v Evropské unii a je velmi inovativní, co se týče bezkontaktních plateb. Se stravenkami se to určitě také podaří.

Prodražuje se přechod z papíru na karty?

Jako zaměstnanec neplatíte nic a u zaměstnavatelů to záleží na individuálním jednání. Obecně se systém neprodraží. Naopak, co se týče rozdávání poukázek, ušetří to práci personalistům.

Papírová stravenka a karta tedy vyjdou cenově nastejno?

Zhruba ano.

Jak váš byznys funguje?

Našimi klienty jsou firmy, které si objednají stravenky nebo volnočasové benefity pro své zaměstnance, naše uživatele. Pak máme síť partnerů, kterými jsou restaurace nebo obchody, kde přijímají Ticket Restaurant nebo Edenred Benefit, ať je to poukázka, nebo karta. V podstatě máme tyto dva pilíře, naše klienty a naše partnery.

Jak je to s marží pro vás? Před rokem mluvilo Družstvo CBA (zastupuje kolem tisíce obchodů po celém Česku – pozn. aut.) o tom, že systém stravenek kvůli vysokým provizím „zavání lichvou“.

Aby byl systém udržitelný a mohli jsme ho dále vyvíjet a inovovat, musí být nějaká cena. Záleží na každém obchodníkovi, jestli v tom vidí přidanou hodnotu, nebo ne. Nejsou povinni přijímat naše řešení. Osobně jsem ale přesvědčený, že je to jeden z nejefektivnějších způsobů, jak získat nové klienty. Pokud mluvíme o nějaké místní restauraci, přinášíme jim byznys. Samozřejmě může také investovat do reklamy, ale stravenky jsou jeden ze způsobů, jak efektivně přitáhnout klienty. Kromě toho průzkum Asociace malých a středních podniků ukázal, že lidé, kteří mají stravenky, chodí do restaurací třikrát více než ti, kteří je nepoužívají.

Jaká je tedy marže?

Je to individuální. Záleží, jak velký daný obchod je. Velký řetězec nebude mít stejné podmínky jako malá restaurace.

Takže to s každým podnikem dohadujete zvlášť?

Mohou v tom být rozdíly.

Od kolika do kolika procent jsou hranice vaší marže?

Je to v podstatě pár procent.

Jsou nějaká pravidla, které firmy mohou být do programu zapojeny? Může se mezi benefity objevit například obchod se sexuálními pomůckami?

Naší snahou je mít co nejširší síť. Ale ze zákona vyplývá, že benefit je něco konkrétního, a naše platební řešení umožňují platit jenom v provozovnách, které nabízejí zákonem umožněné benefity. To znamená, že můžete mít příspěvek na sport, zdravotní péči, kulturu, vzdělání a na prázdniny. Do sexuálních služeb vás to nepustí.

Kolik máte smluvních partnerů?

Máme 57 tisíc provozoven. To ale neznamená partnerů, každý může mít více provozoven.

Jednotlivých firem je tedy kolik?

Za posledních pět let máme 28 tisíc smluvních partnerů.

Pokud se v nabídce benefitů objeví konkurenční firma, může ji klient pro své zaměstnance vyřadit?

To nejde. Síť provozoven je stejná na daný benefit pro všechny uživatele, zaměstnavatel ale může zaměřit svůj příspěvek třeba na kulturu nebo na sport.

Se stravenkovými kartami přišly řetězce Lidl a Kaufland, jsou pro vás konkurencí?

Jsou konkurencí, ale když mluvíme o akceptační síti, jsou oproti nám pozadu. Jejich stravenky můžete uplatnit hlavně v jejich prodejnách. Je to sice také platební karta, ale nemůžete ji používat v tak široké síti.

Mluví se o zpomalování růstu ekonomiky. Pociťujete to ve vašem byznysu?

Ve výsledcích zatím žádné zpomalení české ekonomiky nevidíme. Může dojít k ochlazení, to je jasné. Osobně nějakou velkou krizi neočekávám, pokud je to vaše otázka. Jinak mírné ochlazení neznamená v našem byznysu propad. Nabízíme benefity a zaměstnavatelé je nemohou jen tak škrtnout. V horizontu dvou tří let nás to neohrožuje.

Kdyby přišlo ochlazení, dá se na to připravit?

Musíme vysvětlit klientům, že spokojený zaměstnanec, který má hezké benefity, jim pomůže překonat krizi mnohem lépe. Pokud se dostaneme do situace, kdy firmy budou škrtat benefity, chtěli bychom, aby vyřazovaly jiné věci než stravenky. To je jediná věc, která se dá dělat.

Máte už hospodářské výsledky za loňský rok? Jak se vám dařilo?

Rok 2018 byl pro Edenred velmi dobrý s dvouciferným procentem růstu zprostředkovaného objemu prostředků na téměř jednu miliardu korun měsíčně. Náš obchodní objem představuje součet všech nominálních hodnot vydaných stravenek a benefitů, ať už na kartách, nebo v papírových poukázkách, tedy částku, kterou zaměstnanci utratí a promítnou do tržeb provozoven, které jsou součástí naší smluvní sítě. Solidní finanční výsledky nám umožňují i nadále zásadně investovat do nových technologií.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zahájil loni řízení ohledně možné kartelové dohody poskytovatelů stravenek v České republice včetně Edenredu. V jaké fázi řízení je?

Poskytli jsme v minulých měsících informace. Spolupracujeme a čekáme.

Můžete přiblížit, čeho se to týká?

Bohužel ne, je to neveřejné.

Co vás vlastně přivedlo do Česka?

Byla to přítelkyně, ze které se stala manželka. Spíš je otázka, proč jsme tady zůstali. Je to samozřejmě kombinace práce a pracovních příležitostí a také velmi vysoká úroveň života v Praze nebo všeobecně v České republice. Je to příjemné místo pro život, především pro rodiny. Češi si bohužel neuvědomují, jakou kvalitu života mají. Myslí si, že tráva je jinde zelenější. Ale není.

V minulosti jste působil spíš ve finančním sektoru, není to velký skok k firemním benefitům?

Není to velký skok, protože Edenred je v podstatě jedním z hráčů v oblasti finančních služeb. Máme silné partnerství s MasterCard a přes ně můžeme oslovit další partnery. Co se týče platebních metod, jdeme digitální cestou. Já nepracuji pro stravenkáře, ale pro fintech firmu s velkými inovačními ambicemi v oblasti digitalizace.