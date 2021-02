Vzkříšení obleků Blažek zkomplikoval spor s Číňany | E15.cz

Nepovedená zakázka na armádní uniformy z roku 2014 působí potíže při reorganizaci oděvní firmy Blažek Praha. Kvůli koronakrizi a vynucenému zavírání obchodů je od ledna v úpadku, soud jí zároveň schválil reorganizaci. Tu může významně ovlivnit spor s čínskou společností, která pro Blažka šila armádní uniformy jako skrytý subdodavatel. Ze zakázky sešlo a Číňané se přihlásili o peníze za objednané, ale neodebrané zboží. Naznačují také, že okolnosti armádní zakázky by mohly zajímat české orgány činné v trestním řízení.

Společnost Fujian Tiancheng Holdings se snaží dosáhnout uznání své pohledávky ve výši 28,7 milionů korun v insolvenčním řízení. Firma Blažek Praha nárok Číňanů neuznává.

„Pohledávka Fujian nebyla ze strany Blažek Praha zahrnuta do kvóra věřitelů, s nimiž byla předjednána reorganizace, ačkoli byla existence pohledávky potvrzena nálezem rozhodčího soudu,“ uvádí Vladimír Trop z advokátní kanceláře Kocián Šolc Balaštík, která zastupuje čínskou společnost. Fujian přihlásil pohledávky, které zahrnují jeho údajný nárok na náhradu škody v souvislosti s neuskutečněnou dodávkou uniforem a náklady vynaložené v rozhodčím řízení, které několik let běželo ve Vídni.

Společnost Blažek Praha oprávněnost pohledávky odmítá, v návrhu na reorganizaci o ní mluví jako o neexistující a šikanózní. „Tato pohledávka bude zcela popřena dlužníkem v procesu povolené reorganizace,“ říká Blažkův advokát Petr Opletal. Očekává, že pohledávku odmítne také insolvenční správce kvůli „důvodným pochybnostem o její existenci i o její výši.“

Majitel Ladislav Blažek slibuje věřitelům v reorganizaci vyplatit 24 miliónů korun, a to poměrně podle výše uznaných pohledávek. V průměru je to zhruba 28 procent. Největším věřitelem je Komerční banka, pohledávka společnosti Fujian by byla druhá nejvyšší.

Přes nesouhlas Blažka se bude s čínskou pohledávkou v reorganizačním plánu kalkulovat pro případ, že by byla později uznána. Podle advokáta Opletala obdobné spory o pohledávku trvají dva až tři roky.

Další možností, kterou však Opletal považuje za nepravděpodobnou, je, že by insolvenční soud přiznal čínské společnosti hlasovací právo. Pak by pro Blažka bylo složitější získat potřebnou nadpoloviční většinu věřitelů k souhlasu s reorganizací.

Reorganizační plán byl zatím schválen šesti věřiteli, jejichž pohledávky představují 53 procent z 87 milionů uznaných dluhů českého prodejce obleků. Blažkův advokát nicméně věří, že i při zahrnutí čínské pohledávky by potřebnou většinu získali.

Čínská minulost

Okolnosti sporu mezi společnostmi Fujian a Blažek Praha vycházejí najevo až nyní v insolvenčním řízení. Jeho základ se však datuje do doby před šesti lety.

V roce 2014 společnost Blažek Praha získala veřejnou zakázku na výrobu letních uniforem pro Armádu ČR za 35,9 miliónu korun a maskovacích čepic za patnáct miliónů korun. Ty včas nedodala a armáda od kontraktů odstoupila. Blažek musel zaplatit smluvní pokutu několik milionů korun.

Hlavní problém podle tehdejších vyjádření zástupců společnosti Blažek spočíval v pomalé certifikaci výroby v „jedné z největších světových textilních továren v Jižní Koreji“, kde se uniformy údajně vyráběly. Jak vyplývá z rozhodnutí Rozhodčí soudu ve Vídni (VIAC), který spor mezi čínskou společností Fujian a Blažkem Praha řešil, skutečnost byla jiná.

Podle e-mailů a svědectví předložených při arbitráži zadal Blažek Praha výrobu uniforem a čepic dlouholetému obchodnímu partnerovi do Číny s tím, že v Česku bude tvrdit, že pro armádu šije na Slovensku a v Jižní Koreji.

Jednou z podmínek armádní zakázky bylo, že výroba a její certifikace proběhne v některém z prověřených států. Na seznamu ministerstva obrany byly především členské státy Evropské unie a NATO, z asijských států byla schválena jen Jižní Korea, jak vyplývá z informací poskytnutých ministerstvem obrany.

„Budeme muset někde zajistit ´jako výrobu´. Myslíme, že bychom k tomu mohli použít jednu společnost na Slovensku… Takže je možné, že vezmeme nějaké metry látky zvlášť a nějaké hotové kousky předem, a to vše dáme do té továrny. A poté pozveme na inspekci státní kontrolu,“ napsala čínské společnosti v jednom e-mailů Lenka Cohorna, nákupčí ve společnosti Blažek Praha, krátce po získání zakázky. Obdobně později požádala o převoz látky ke „spřátelené“ společnosti v Jižní Koreji, kde se měla předstírat výroba uniforem.

Soud rozhodne o náhradě škody

Zastírací manévry požadované českým zákazníkem byly podle čínské strany pravým důvodem, proč zakázka nedopadla a státní certifikace se v Jižní Koreji zasekla. Čínská firma v arbitráži zároveň uvedla, že prozatím nepodnikla žádné kroky týkající se možné trestněprávní odpovědnosti „za pokus získat veřejnou zakázku podvodem“.

Naopak zástupci firmy Blažek Praha u arbitráže namítali, že rozhodčí soud ve Vídni je nepříslušný tento spor rozhodovat a pohledávka je promlčená. Jako hlavní důvod sporu uváděli problémy s kvalitou čínského výrobce.

Rozhodčí soud ve Vídni loni 9. prosince rozhodl, že čínská společnost má právo požadovat od české společnosti náhradu škody za zrušenou zakázku na výrobu uniforem. Naopak u menší zakázky na čepice uvedl, že Blažek Praha od smlouvy odstoupil po právu. O konkrétní výši náhrady škody za zrušenou zakázku na uniformy bude ještě rozhodovat.