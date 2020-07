Z vedení internetové skupiny Mall Group odchází Oldřich Bajer. Koncern bude řídit nové vedení | E15.cz

„Potvrzujeme, že došlo ke změně na úrovni vedení Mall Group. Ta je nově řízená prostřednictvím zúženého boardu ve složení Petr Tomášek, Pavel Knap, Jakub Střeštík a Radko Sekerka, který jako předseda představenstva vede Jakub Havrlant. V novém vedení není dosavadní generální ředitel Oldřich Bajer, který se s akcionáři skupiny rozcházel v názoru na budoucí řízení firmy, a proto ze skupiny odchází,“ sdělila na dotaz serveru E15.cz mluvčí holdingu Pavla Hobíková.

„Mall Group je teď připravena vstoupit do další fáze, ve které se soustředíme na akceleraci nastavených procesů směrem k ziskovosti a excelenci v operativě,“ dodal k aktuálním změnám a plánům firmy šéf představenstva skupiny Jakub Havrlant.

Rostoucí Mall Group byla i pod taktovkou Bajera stále teprve na cestě k černým číslům. „Upřímně řečeno s akcionáři nemáme za cíl dostat skupinu do zisku hned zítra. Asi by to šlo, ale připravili bychom se o růst. Máme před sebou několik málo desítek měsíců, kdy už v plusu být chceme,“ řekl Bajer v rozhovoru pro server E15.cz loni v září několik měsíců po nástupu do čela skupiny. Akcionáři Mall Group Daniel Křetínský a Patrik Tkáč jsou též majiteli vydavatele deníku E15.

Mall Group patří mezi největší e-commerce skupiny ve střední a východní Evropě. Působí celkem na sedmi trzích.

Pro čtyřiačtyřicetiletého Bajera bylo působení v Mall Group prvním angažmá ve velké korporátní struktuře. Absolvent Dopravní fakulty Univerzity Pardubice v roce 1998 založil s Ondřejem Tomkem internetový portál Centrum.cz, svého času hlavního konkurenta Seznamu. V roce 2007 koupil Centrum za cenu v řádu jednotek miliard korun americký fond Warburg Pincus.

O tři roky později se Bajer objevil u počátků e-shopu s oblečením Zoot a stal se jeho největším akcionářem, na řízení se však dlouho přímo nepodílel. Na rozdíl od portálu Centrum.cz to však příběh úspěchu nebyl. Finanční problémy předluženého Zootu vyvrcholily v roce 2019. Společnost v rámci reorganizace převzala díky silné věřitelské pozici investiční skupina Natland.

„Zoot byl pro akcionáře rozhodně neúspěch. Každý jsme se tam něco naučili. Problém Zootu byla příliš rozvolněná akcionářská struktura a to, že práva na řízení měl jeden z akcionářů,“ poznamenal Bajer v loňském rozhovoru.

Kromě byznysu je Bajer aktivní rovněž v oblasti kultury. Angažuje se například v „bejbypankovém“ projektu Kašpárek v rohlíku a v hudebních festivalech Rock for People a Kefír.