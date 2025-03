Jaroš tím dotáhne záměr, který ohlásil už téměř před rokem. Po dlouholeté práci marketingového specialisty katarského telefonního operátora Ooredoo se rozhodl úplně změnit profesní dráhu.

„Řeknu vám upřímně, baví mě to mnohem víc než moje předchozí práce. Tam jsem byl jen malé kolečko ve velkém stroji a utahoval jsem jen ten jeden šroub, který mi přidělili. Tady stavím celý výrobek, což mi přináší mnohem větší uspokojení,“ svěřil se už dříve na svém blogu.

Konec vážnosti

„Ve svém věku už chci jen dávat lidem radost – dětem, dospělým, všem – a chci se do toho vrhnout plným srdcem, plným tělem, vším. Vážný a povrchně důležitý jsem byl dlouhá léta, jsem tím nasycen, přejeden přímo. Chci být za šaška, chci být malé pozitivní plus v životě mnoha lidí.“

Těmto slovům ostatně odpovídá název jeho podniku, jenž se rozkládá na skoro 250 metrech čtverečních: Joy General Cafe. Byť Jaroš změnil své životní směřování, pokračovat bude v místě, které dobře zná a kde dosud pracoval: v katarské metropoli Dauhá.

„Moje jediná obava je právě z lokace. Start a provoz nějak zvládnu, na to už si věřím. Dělám na tom s profíky a dávám do toho všechno. Místo je krásné, jsme v maríně přímo u moře, ale provoz je tam přece jen slabší, zvlášť v létě. Vím to sám, ale holt to musíme přemoct dobrou prací a taky skvělým marketingem,“ popsal dříve své pochybnosti. Propagovat cukrárnu a bistro má mimo jiné i instagramový profil.

Reklamu mu však má dělat hlavně dobře vymyšlený a provedený koncept. „Snažíme se zkombinovat českou šikovnost, tvořivost a zručnost s místním prostředím a přinést tak do Kataru něco nového. Naše menu bude obsahovat největší hity z prostoru staré monarchie – Česka, Rakouska, Maďarska a severní Itálie. Rozhodně ale nebudeme žádný fine dining.“

Katařané chtějí podle Jaroše kvalitní suroviny, ale nejsou to lidé vysazení na michelinské restaurace. „Nezajímají je designové mikroporce okurkového nanoželé, u kterých potřebujete lupu, abyste si je vychutnali.“ V Kataru je prý Česko zapsané jako dobrá země, přesto však nehodlá bývalý marketér, který natáčel mimo jiné reklamu s Lionelem Messim, svůj gastrobyznys propagovat jako speciálně zaměřený na českou kuchyni.

Joy General Cafe však může na Blízkém východě přece jen představovat subtilní reklamu na Česko. A to nejen prostřednictvím vnitřní výzdoby, kde podle Jarošem dosud zveřejněných fotografií nechybějí motivy Prahy.

Stopy českého byznysu

Na vybavení cukrárny a bistra se do značné míry podílely tuzemské firmy. Zakázkový pozlacený porcelán dělala brněnská firma Goldfinger, na květinovou dekoraci se zaměřilo ostravské studio Megakytky, klasické české kolejiště na zabavení dětí vláčky vyrobil pražský Modelart a uniformy personálu ušila Monika Vaverová z plzeňského studia MIMO Space, shrnul na blogu Jaroš.

Ten kromě toho již dříve oznamoval, že manažerkou podniku i šéfkuchařem budou Češi. V menu má být i hodně klasických jídel a masa, ostatně webové stránky podniku lákají kromě císařského trhance například i na burgery nebo těstoviny. Specialitou podniku má být ale sladké, čemuž odpovídá i ladění vnitřních prostorů.

Jako překvapení chce Jaroš ke kávě servírovat minizmrzliny, například šafránovou s příchutí růžových květů. Ostatně sám Jaroš nastoupil nejen profesní dráhu podnikatele, ale rovnou i odborně vyškoleného zmrzlináře. Kvůli tomu dokonce absolvoval i speciální kurz v italské Boloni.

„Zmrzlina je obrovská věda a zároveň cvičení v kreativitě a disciplíně. A já zmrzlinu miluju a chci dělat tu nejlepší v celém Kataru,“ sdílel v létě na svém facebookovém profilu.

„Stát se gelato masterem je větší makačka, než byste čekali. Je to 100 hodin teorie a 60 hodin praktického tréninku na strojích, takže dobrý měsíc čisté práce. Třeba jsem pět hodin v kuse počítal soustavy rovnic o třech neznámých: Protože jedu samozřejmě totálně ruční verzi bez jakýchkoliv premixů a musím být schopen spočítat každý recept na ideální konzistenci,“ popisoval podrobnosti Jaroš. „Naprosto jistě vím, že můj život nabral dobrý směr a že teď žiju svůj sen. Ať už to dopadne, jak chce, tyhle zážitky nikdy nezapomenu,“ dodal ke svému vykročení z práce v korporaci.