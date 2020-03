Zájezdy za sportem padly na dno, cestovkám hrozí zánik | E15.cz

Šířící se epidemie koronaviru tvrdě dopadá na cestovní ruch. Zvlášť ohroženým segmentem jsou ty cestovní kanceláře, které vozí klienty za sportem: na fotbalové či hokejové zápasy, na formuli 1, autosalony, basketbal, biatlon, tenis nebo na cyklistické závody. Prodeje takovýchto zájezdů se propadly takřka na nulu. V některých případech kanceláře musejí vracet peníze klientům i přes to, že se jim ne vždy daří získat zpět peníze, za které nakoupily dopravu, ubytování nebo vstupenky na sportovní událost.

„Situace kanceláří specializovaných na sport je velice těžká,“ říká člen představenstva Asociace cestovních kanceláří Petr Kostka. „Vyčkávají, co se bude dít dál. Pokud se situace rychle nezlepší, může pro ně být až likvidační,“ dodává.

Řada divácky nejatraktivnějších sportů se už dnes hraje bez diváků. Například nejvyšší španělská fotbalová soutěž. Domácí zápasy Barcelony nebo Realu Madrid přitom patří k největším lákadlům sportovních cestovek. Před prázdnými tribunami se už odehrály i první zápasy v německé lize nebo v celoevropském stroji na peníze, v Lize mistrů.

V ohrožení je i květnové mistrovství světa v hokeji, letní mistrovství Evropy ve fotbale nebo olympijské hry v Tokiu. Tedy hlavní zdroje příjmů cestovních kanceláří, které ročně celkem vypraví desetitisíce klientů.

„Situace je kritická. Už tři týdny nic neprodáváme. Nemáme příjmy, musíme ale vracet peníze klientům. Zároveň jsme hodně investovali do vstupenek, bydlení i dopravy. Pokud se situace nezlepší, přežít se to nedá,“ přiznává Václav Šťastný, jednatel jedné z největších sportovních kanceláří Czech Sport Travel. Zatímco loni v březnu firma prodala zájezdy asi za deset milionů korun, za stejný měsíc letos činil odbyt jen tři sta tisíc.

Potíže hlásí i konkurenční Slan Tour. „Propad poptávky se nás nevyhne,“ uvádí jednatelka firmy Milena Císařová. Každý den je tak za současné situace pro kanceláře značně nákladný. „Pokud by se karanténní opatření protáhla i do dubna či května, situace by byla velmi zatěžující,“ vysvětluje Císařová. „Objednávky spadly na nulu. Je otázka, jestli budeme vůbec pokračovat,“ sdělil bez dalších podrobností Tomáš Kulísek z kanceláře Sport Sen.

Cestovky proto zavádí úsporná opatření. „Zastavili jsme všechny inzerce, zvažujeme úpravu mezd. Ani to ale nemusí stačit, pokud se zruší sportovní akce až do pololetí,“ říká Šťastný z Czech Sport Travel. Firma hledá nové zdroje a investory.

Částečné pomoci se může cestovkám dostat od státu, který poskytne podnikatelům postiženým koronavirem finanční podporu v objemu šest set milionů, případně až jedné miliardy. Jednat by se mohlo o bezúročné půjčky s ročním odkladem splátek a splatností dva roky. Chystají se i záruky nebo přímé dotace.

„Začíná fungovat pracovní komise s ministryní financí, které se účastníme jako Asociace CK. Komise bude řešit výšku, formu a způsob pomoci,“ tvrdí Kostka. „Asociace nám sdělila, že si můžeme půjčit až patnáct milionů,“ dodává Šťastný.