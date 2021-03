Špičková zdravotní péče zlákala další miliardáře. Investují do ní bpd partners | E15.cz

Skupina bpd partners podnikatelů Vasila Bobely, Jana Dobrovského a Petra Pudila se rozrostla o další byznysovou oblast. V pražských Dejvicích spolu s obchodním partnerem Pavlem Brůžkem starším otevírá kliniku ambulantní péče My Clinic, která má ve finále zahrnout až 22 odborností. Investice vyjde na nižší stovky milionů korun, sdělil v rozhovoru pro deník E15 šéf bpd partners Pavel Brůžek mladší.

Klinika v již zahájené první etapě provozuje sedm specializací, ke kterým patří ambulance fyzioterapie a rehabilitace či psychiatrie. Do června chce mít 18 až 22 pracovišť a výhledově také operační sály pro akutní a plánovanou péči. Zatím mohou zdravotních služeb využívat pouze samoplátci, v nadcházejících týdnech má klinika poskytovat péči i pojištěncům.

„Věříme, že lidé budou investovat čím dál více financí do sebe, a především do svého zdraví. Zároveň vnímáme, že v Česku chybí zdravotnické zařízení, které by nabízelo péči úplně nejvyšší úrovně. Chceme nabídnout osobní přístup, za nějž se klient nebude zdráhat připlatit,“ popisuje Brůžek.

Bpd partners zůstanou prozatím u jediného zdravotnického zařízení, které bude obsluhovat zhruba 150 pracovníků. I přesto očekávají, že její spuštění bude mít na byznys výrazný dopad. „Pro řadu projektů i vědeckých týmu z našeho portfolia je tento krok klíčový. Když někdo vyvíjí nové produkty, je dobré pochopit celý segment zdravotní péče a hlavně koncového klienta, tedy pacienta,“ řekl Brůžek s tím, že nové zkušenosti mohou pomoci urychlit uvedení vyvíjených produktů a služeb na trh.

Jeden synergický efekt už spuštění kliniky vyvolalo. Nové zdravotnické zařízení chce využívat diagnostické testy na koronavirus firmy Diana Biotechnologies, v níž bpd partners drží zhruba třetinový podíl.

Trio miliardářů se vstupem na nový trh zařadí mezi početnou řadu tuzemských byznysmenů, kteří už v oboru působí. Například síť reprodukčních klinik FutureLife spadá do svěřenského fondu premiéra Andreje Babiše. Miliardář Tomáš Chrenek vlastní síť 22 nemocnic, několik poliklinik, laboratoří a lékáren. Skupinu EUC, pod niž spadá největší síť ambulantních klinik v Česku, ovládá někdejší manažer PPF Jan Blaško. A ve zdravotnictví se profiluje i miliardář Pavel Hubáček. Buduje největší tuzemskou síť odborných zařízení pro pacienty s Alzheimerovou chorobou.

Skupina bpd partners spravuje investice miliardářů Bobely, Dobrovského a Pudila do oblasti obnovitelných zdrojů energie, realitního developmentu, chemického průmyslu a více než desítku biotechnologických a diagnostických start-upů. V jejím portfoliu mladých firem je kromě Diany Biotechnologies například společnost Xeno Cell Innovations, která vyvíjí diagnostickou technologii využívající do těla vpravených proteinových biorobotů.

Prvotním zdrojem miliardového jmění majitelů bpd partners je prodej Mostecké uhelné Pavlu Tykačovi.