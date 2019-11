Zimní dovolenou plánuje třetina Čechů | E15.cz

Přicházející chladnější počasí začíná lákat Čechy do hor a zimní střediska postupně chystají začátek sezóny. Lyžování patří i přes to, že je to poměrně drahý sport, mezi Čechy k jednomu z nejoblíbenějších. Jak zjistil průzkum agentury Ipsos Instant Research a portálu Dovolena.cz pro Equa bank, do hor či jinou zimní dovolenou se chystá třetina Čechů.

„Každý pátý plánuje lyžovačku v Česku nebo na Slovensku, třináct procent lyžařů zamíří do dalších evropských zemí jako jsou Rakousko, Itálie, Francie či Švýcarsko,“ říká Ondřej Hák, ředitel produktů a rozvoje obchodu Equa bank.

Asociace horských středisek už dříve uvedla, že tuzemské skiareály do svého rozvoje a zkvalitnění služeb investovaly za poslední čtyři roky celkově 2,5 miliardy korun. Podle agentury CzechTourism rostla i návštěvnost českých horských regionů, letos o pět procent.

Celková útrata turistů ve všech horských střediscích v Česku přesáhla loni 32 miliard korun. Za zimní lyžařskou dovolenou utratí podle průzkumu pro Equa Češi odhadem v průměru přes pětadvacet tisíc korun. Co ovšem tento průměr zahrnuje není zcela jasné - zda jde jen o ubytování anebo je do toho započtena i koupě skipasů, doprava a další doprovodné výdaje.

Čtyři z deseti Čechů si navíc myslí, že to bude víc, než v loňském roce. „Je to často významný zásah do rodinných rozpočtů, třetina obyvatel musí na tuto dovolenou spořit i několik měsíců,“ dodává Hák s tím, že více si lidé dovolené zajišťují na vlastní pěst, jde o šest případů z deseti.

Naopak jen desetina obyvatel nechá úplně vše na cestovní kanceláři. S investicemi musejí lidé počítat i v případě, že si chtějí vylepšit vybavení. To si letos chce pořídit každý třetí dotázaný. V průměru za něj hodlá utratit 13,5 tisíce korun.

Ze zkušeností pojišťoven vyplývá, že nejvíce pojistných událostí spojených se sportem, řeší po zimních dovolených a lyžování. Češi už jsou ale v těchto případech poměrně odpovědní a devět z deseti si pojištění na zimní sporty uzavírá, přičemž každý desátý už někdy během dovolené lékaře musel navštívit.