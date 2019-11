Neumannová: Dolomity jsou nedostižitelné, české hory aspoň mohou konkurovat cenou | E15.cz

Kolik peněz jde do propagace středisek a na koho kampaň cílí?

Přestože CzechTourism dělá kampaň v zahraničí, pořád jsme s čtyřmilionovým rozpočtem diametrálně jinde oproti našim konkurentům v zahraničí. To jsou úplně jiná čísla. Horská střediska se přitom ze svého rozpočtu starají o obrovské množství návštěvníků v daném regionu, žádné dotace ale nedostávají. Investice na PR a marketing jsou proti zahraniční konkurenci nesrovnatelné. Rozpočet, se kterým operuje CzechTourism na celou svou kampaň, je menší než rozpočet jednoho rakouského střediska. Investicí do kampaně se snažíme se oslovovat výhradně cizince.

Nacházíme se v době rekordní zaměstnanosti, jak náročné je obsadit pozice, jako jsou rolbaři, vlekaři nebo pomocné síly v ubytovacích zařízeních?

Lidí je všude málo. Tyto specifické profese si proto každé střediska hýčká. Někteří pracují v zimě jako instruktoři lyžařské školy, v létě pak například v lanových parcích.

Zvyšují tedy střediska mzdy těmto odborným pracovníkům, když říkáte, že si je hýčkají?

To není otázka na asociaci, nemohu ji zodpovědět.

Pomáháte si zaměstnáváním cizinců?

Pro tuzemská střediska v pohraničí je spíše problém, že Češi odcházejí za lukrativnější pracovní pozicí za hranice. Nabídky na zahraniční pracovníky existují, střediska ji ale využívají jen minimálně. Potřebujeme, aby pracovníci mluvili s klienty česky. Navíc jsou to profese, které vyžadují odbornou zdatnost. Dobrý rolbař je člověk, který se učí svou práci poměrně dlouho.

Kudy vede cesta, jak konkurovat velkým zahraničním střediskům s lepšími podmínkami pro zimní sporty?

České hory nezvětšíme. Mají své limity, co se týče délky sjezdovek či nadmořské výšky. Rakouské Dolomity jsou pro nás nedostižitelnými konkurenty. Českým klientům v tuzemsku ale můžeme nabídnout spoustu výhod: krátkou cestu do hor, nižší ceny za cestu, ubytování, skipasy či stravování. České hory vyjdou pořád ještě levněji než v zahraničí.

I v poměru cena výkon?

Určitě je to něco, na co můžeme zákazníky lákat. Střediska navíc zkvalitňují své služby, ročně investují stovky milionů korun – i proto, aby nepřišla o rodiny s dětmi. Ale nesoustřeďují se pouze na ně. Zajímavou možností do budoucna mohou být Číňané. V Číně vyjde denní skipas velmi draho, prodloužený víkend zde stojí zhruba třicet tisíc korun. Tamních středisek navíc není mnoho. I v souvislosti s blížící se zimní olympiádou v roce 2022 existuje šance, jak dostat tyto klienty do českých hor.

Očekáváte, že se v letošní sezoně vydá na hory více Čechů i cizinců?

V letní sezoně přibývá návštěvníků průměrným tempem pěti procent. V zimě je to podobné, věříme, že bude lidí přibývat. Horská střediska už dávno nejsou jen o zimních dovolených, investují do toho, aby sem lidé jezdili i v létě. V těchto dnech mají střediska obrovské množství práce s přípravou sezony. Když dnes přijedete na hory, všude uvidíte děla na technické zasněžování, začínají poslední přípravy před jeho spuštěním.