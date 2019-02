Miliardář Vítek kritizuje levný švýcarský skipas | E15.cz

„Máme pocit, že naši partneři se na to dívají jako na propagační ztrátový model, nikoliv jako na udržitelný výdělečný model,“ uvedl pro deník E15 šéf CMA Philippe Magistretti s tím, že klíčové je stanovení cen. „Nejsme spokojeni, protože naši partneři vždy souhlasili s rozdílným stanovením cen,“ dodává Magistretti.

Za současnou cenu skipasu by podle něho měli mít lyžaři možnost jezdit jen mimo sezonu. Za celoroční ježdění by si měli připlatit. Crans-Montana, ve které má Vítek trvalé bydliště, je korunním klenotem celé sítě lyžařských středisek. CMA teď podle agentury Bloomberg dokonce vyhrožuje, že celý program opustí, protože vede k přeplněným vlekům.

Žádá proto, aby bylo možné zvýšit cenu ve špičkách. Koncept jako celek je ale úspěšný. Pro letošní sezonu bylo prodáno 105 tisíc permanentek, zatímco o rok dříve si je pořídilo 85 tisíc lyžařů. Magistretti nicméně tvrdí, že Magic Pass je na počátku a potřebuje změny.

Na námitky CMA ale ostatní zimní střediska evidentně nechtějí slyšet. „Jsme velmi frustrováni, že naši partneři v Magic Pass říkají, že jsou spokojení a je to pro ně v pořádku, takže nebudou dělat změny,“ sdělil na začátku února Magistretti.

Společnost Magic Mountains Cooperation, která stojí za celým konceptem, pak prohlásila, že žádné návrhy CMA na lednovém jednání nenašly podporu. Uvedla rovněž, že CMA má tříletou dohodu, a pokud by ji porušila, MMC si vyhrazuje právo žádat náhradu škody. Není to však pravděpodobné, neboť do vypršení smlouvy už schází jen rok.