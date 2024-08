Správa železnic vyhlásila tendr na instalaci evropského zabezpečovacího systému ETCS na více než stokilometrovém úseku od státní hranice s Německem do Kralup nad Vltavou. Zakázka nakonec vyjde na více než 12 miliard korun. Vítěz tendru zpracuje projekt a následně zajistí stavbu i údržbu systému. Do tendru se podle informací e15 přihlásila tři konsorcia. Jedno z nich vedené českou dcerou francouzského giganta Alstom ale bylo ze soutěže vyloučeno.

Správa železnic odmítla dál jednat s konsorciem vedeným společností Alstom v největší soutěži na instalaci zabezpečovacího systému na českých tratích. Konsorcium podle zadavatele nesplnilo kvalifikační podmínky. Redakci e15 to potvrdil výkonný ředitel Alstomu v Česku Daniel Kurucz. Vedle Alstomu jsou jeho členy ještě španělská Cobra Intalaciones y Servicios a česká TTC Marconi vlastněná společností TTC Telekomunikace.

Tato firma byla loni na podzim po razii na armádním generálním štábu obviněna v souvislosti se zakázkou za 200 milionů korun na pozáruční servis mikrovlnné sítě. V této kauze čelí obvinění celkem šest lidí a tři firmy, mezi nimi například i majitel firmy Analogia Jindřich Špringl. Toho v polovině května politice navrhla obžalovat v další kauze Dozimetr, která se týká výběrových řízení na zakázky pražského dopravního podniku.

Obviněn je i Josef Šelepa, jeden ze skutečných majitelů společnosti TTC Telekomunikace, předseda představenstva mateřského TTC Holdingu a také jednatel TTC Marconi, která se chce tendru účastnit. Správa železnic přitom během posledních měsíců zkoumala, zda provázanost obou firem mohla mít na obří železniční tendr vliv. Je tedy možné, že právě tato okolnost celému konsorciu přitížila a nakonec bylo ze soutěže vyloučeno.

Alstom je přitom celosvětově v oboru ETCS největším hráčem. Firma se ještě může obrátit na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Vyjádření ředitele firmy Daniela Kurucze naznačují, že se o účast v tendru ještě popere. „Společnost s rozhodnutím Správy železnic nesouhlasí a proti svému vyloučení podala námitku. Dle názoru společnosti Alstom kvalifikační požadavky dostatečně prokázal,“ sdělil e15 Kurucz. O vyloučení Alstomu z obřího železničního tendru jako první informoval web zdopravy.cz.

V tendru tedy zůstali jen dva zbylí uchazeči. Uskupení firem vedené společností Siemens Mobility, jehož součástí je také slovinská telekomunikační firma Iskra a český Geosan Group spolumajitele Škody Transportation Michala Koreckého a podnikatele Luďka Kostky, který má historicky blízko k ODS. Druhé konsorcium vede český výrobce železničních technologií AŽD Praha ve spolupráci se Sudop Praha či ČD – Telematikou, kterou ovládají České dráhy.

Tito dva zbývající uchazeči prošli takzvanou kvalifikací a budou vyzváni k podání předběžných nabídek a bude s nimi vedeno jednání. „Nyní bude následovat výzva k podání předběžných nabídek adresovaná všem účastníkům, kteří prokáží kvalifikaci a jednání o podaných předběžných nabídkách. K dalším podrobnostem se nemůžeme vyjádřit, dokud nebude zadávací řízení skončeno,“ uvedla tisková mluvčí Správy železnic Nela Eberl Friebová.

ETCS neboli jednotný evropský zabezpečovací systém by měl do budoucna zabránit podobným událostem na železnici, jako byla například červnová srážka vlaků v Pardubicích. Ministerstvo dopravy se podle svých slov snaží urychlovat zavedení systému ETCS v maximální možné míře. Tisíce kilometrů tratí si na nový zabezpečovač ETCS ještě budou muset počkat roky, a zásadní tak zůstává lidský faktor. To souvisí i s adekvátním vytěžováním zaměstnanců.