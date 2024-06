Středeční srážka vlaků v Pardubicích opět rozdmýchala debatu o zabezpečení české železniční sítě. Určení přesné příčiny nehody bude podle Drážní inspekce trvat měsíce. Již nyní je však jasné, že při použití zabezpečovacího systému ETCS (European Train Control System) by k tragédii nedošlo. Tento jednotný evropský zabezpečovací systém by měl do budoucna podobným událostem na železnici zamezit. Pro bezpečné cestování je však klíčový i odpočatý strojvedoucí v kabině lokomotivy.