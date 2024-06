Nevyzpytatelnost české inflace může připravit stát o dodatečné miliardy na úrocích z dluhů. Stalo by se tak v případě, kdyby se úrokové sazby v ekonomice kvůli riziku silnějšího zdražování zasekly dlouhodobě výše, než čekal trh. Mohlo by se tak prodražit financování státu, jehož náklady jsou závislé na očekávání investorů. I přes solidní květnová inflační data totiž experti prozatím sázejí na to, že ČNB si další uvolnění měnové politiky dobře rozmyslí. Banka ostatně už ve své květnové prognóze avizovala, že úrokové sazby budou výhledově podstatně výše, než doposud předpokládala.

Na český trh s obnovitelnými zdroji vstupuje nový hráč z Polska, firma Enerconet podnikatelů Krystiana Stachowiaka a Piotra Wiśniewského. Od společnosti Asental Zdeňka Bakaly koupila fotovoltaický park o výkonu 7,5 megawattu u Havířova. Projekt míří do závěrečné fáze developmentu a ve druhé polovině roku chce nový vlastník požádat o stavební povolení. Informaci e15 potvrdil někdejší ministr dopravy Gustav Slamečka, který má v českém Enerconetu na starosti vztahy s veřejností.

Největší český e-shop odložil na neurčito výstavbu své šesté logistické haly – v Kozomíně na Mělnicku. Centrum, které se mělo rozléhat na ploše 0,8 hektaru a zaměstnat až 160 lidí, lídr českého e-commerce trhu podle svého vyjádření momentálně nepotřebuje. Stavět se přitom mělo už v roce 2022 a hotovo mělo být loni.

Neobvyklý ústupový manévr při jedné z největších armádních zakázek zvolilo ministerstvo obrany. V materiálu schváleném ve středu vládou předpokládá dvě varianty nákupu nejnovějších německých tanků Leopard 2A8, které se výrazně liší počtem kusů a cenou. Dražší řešení počítá se 77 obrněnci za více než 52 miliard korun, úspornější s 61 tanky za bezmála čtyřicet miliard. Z požadavků na špičkové vybavení, včetně toho na likvidaci nepřátelských střel nebo zařízení pro komunikaci s drony, ale vojsko slevit nehodlá.

Bitcoinu a krypta se letos tradiční investiční doporučení „prodat v květnu a jít vstříc volnu“ netýká. Cena největší virtuální měny se po nedávném propadu na 55 tisíc dolarů vrátila k hranici sedmdesáti tisíc a zejména dění ve Spojených státech nahrává podle optimistů dalšímu zhodnocování bitcoinu. Kryptoměny se tam staly součástí kampaně před prezidentskými volbami, jako jejich fanoušek začal vystupovat i favorit voleb Donald Trump. „On ani žádný jiný kandidát ale bitcoinu doopravdy nerozumí,“ vysvětluje pro e15 Parker Lewis, americký publicista a autor knihy o bitcoinu Postupně, pak náhle.

Dostatek vysoce kvalifikovaných softwarových odborníků za stále ještě rozumnou cenu ve srovnání se Silicon Valley nebo Londýnem přilákal do Česka další důležitou firmu z oboru informačních technologií. Izraelská společnost Similarweb, která před třemi roky vstoupila na burzu v New Yorku, podle informací e15 v Praze rozjíždí výzkumné a vývojové centrum zaměřené na analýzu dat. S ní má pomoci také umělá inteligence.