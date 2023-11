Bitcoin poroste, V Malině se hodně utrácelo za párty, O2 opouští Huawei | e15.cz

odemykáme >>>

Zkrachovalý Energetický holding Malina, který o sobě ještě loni prohlašoval, že chce být lídrem na trhu instalací střešních solárních panelů, dnes zaměstnává pouhou padesátku zaměstnanců. Do budoucna to má být ještě méně, a firma tak bude drtivou většinu práce najímat externě. Nový krizový šéf Maliny Lukáš Uhl tento záměr vysvětluje tím, že instalace fotovoltaik je velká profesní dovednost a tu nemá každý. „Existují firmy, které mají výhodu v tom, že jsou menší a mají každý šroubek pěkně pod kontrolou. V takovém modelu máte větší jistoty a garance, což nyní nejen chceme, ale i potřebujeme,“ říká Uhl.

Dění kolem největší světové kryptoburzy Binance musejí sledovat i ti, kdo na ní nikdy neobchodovali. Po americké větvi firmy jdou tvrdě tamní regulátoři, v Evropě se od ní odvrátila karetní společnost Visa a donedávna na burze nefungovaly vklady nebo výběry v eurech. Skeptici v tom vidí předzvěst velkých problémů pro celý kryptotrh. Loňský kolaps americké burzy s virtuáními měnami FTX naznačil, jak moc by cenu kryptoměn potopilo, kdyby se Binance dostala do podobných problémů. Scénář FTX ale podle manažera Binance pro český trh Ondřeje Pilného nehrozí. Sám firmě věří natolik, že si nechává vyplácet část mzdy v její vlastní virtuální měně BNB. Předpovídá také dlouhodobý růst bitcoinu, jehož kurzu může pomoci vysoká inflace i očekávané půlení kryptoměny.

Mobilní operátor O 2 spadající do portfolia české investiční skupiny PPF podle informací e15 vypsal soutěž na dodavatele nového jádra sítě. Vítězové tendru nahradí technologie čínského kolosu Huawei, které O2 v této klíčové části sítě dosud používá. Společnosti T-Mobile a Vodafone se jich zbavily už dříve.

VIDEO: Naděje pro zdrcené kryptaře

Evropa ztrácí konkurenceschopnost a musí si vybojovat důvěru investorů, zdůrazňuje český miliardář Daniel Křetínský. „To vyžaduje základní ideový posun: transformovat celý přístup k dekarbonizaci z hesla lead by example do hesla přinášíme řešení,“ uvedl spolumajitel Energetického a průmyslového holdingu (EPH). V rozhovoru, který se uskutečnil na konferenci Shifts2023, Křetínský prozradil, co vedlo EPH k významným akvizicím z posledních let, včetně koupě fotbalového klubu West Ham United. Křetínský je spolumajitelem Czech News Center, vydavatelství e15 magazínu.

Alex Younger je něco jako opravdový James Bond. V tajné službě Jejího Veličenstva strávil téměř tři dekády. Sloužil jako špion na Blízkém východě. Později velel protiteroristické jednotce, která například dohlížela na bezpečnost olympijských her v Londýně v roce 2012, až nakonec stanul v čele proslulé britské rozvědky MI6. Tu vedl v letech 2014 až 2020, tedy déle než kdokoliv jiný za poslední půlstoletí. Na konferenci e15 Shifts2023 hovořil zejména o bezpečnostních hrozbách v současném světě a jak se na ně nejlépe připravit.

Internetová společnost CDN77 podnikatele Zdeňka Cendry má v posledních dnech napilno. Dva její američtí konkurenti oznámili, že se stahují z byznysu, kde Češi působí, a sice z poskytování serverové infrastruktury pro doručování dat přes internet. Lumen Technologies, dříve známá jako CenturyLink, a StackPath sice své zákazníky prodaly obrovi Akamai, CDN77 ale začala některé z nich úspěšně přetahovat.