Existuje sektor, který na burze dokázal letos vydělat více než sedmička kultovních technologických akcií z Wall Street označovaná jako Magnificent Seven, masy jej ovšem nepovažují zdaleka za tak sexy, a proto není v první linii investorského zájmu. Řeč je o bankách, kupříkladu ty evropské mají za sebou od ledna bezmála čtvrtinový růst. Pomyslným crème de la crème jsou pak velké bankovní domy ve Spojeném království, kterým se dařilo ještě daleko lépe. Právě v těchto chvílích přitom sektor na burze může prožít další renesanci. Kvůli hrozbě inflace totiž úroky, a tím pádem i bankovní byznys, zůstanou výše po delší čas, než svět doposud předpokládal. Co je špatné pro zájemce o hypotéku, může být vítanou zprávou pro investora do bankovních akcií.

To letadlo a jeho technologie už jsou prostě staré. Takhle na březnovém jednání poslaneckého výboru pro obranu shrnul aktuální pohled vojáků na stav čtrnácti čáslavských supersoniků Gripen Karel Řehka, náčelník generálního štábu české armády. České vzdušné síly na nich stojí od roku 2005. První náměstek ministryně obrany František Šulc k tomu dodal, že do roku 2027, kdy končí aktuálně platná nájemní smlouva, budou činit odhadované náklady na provoz švédských letounů více než čtyřicet miliard korun.

Pendlováním mezi hotely tráví přinejmenším poslední měsíce majitel svého času ambiciózního kryptoměnového projektu Cryfin Václav Holler. Podnikatel v úpadku, kterého Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) vyšetřuje z podezření na kolosální podvod ve stylu Ponziho schématu, z jehož krachu mu zbyly dluhy za bezmála půldruhé miliardy korun, je momentálně na nemocenské. Na informaci o tom, kolik peněz lze z Cryfinu ještě dostat zpět, přitom netrpělivě čekají nejen stovky věřitelů, ale i samotný insolvenční správce. Získat informace je totiž nelehké nejen od Hollera, ale i od policie.

Rozhovor pro FLOW s Alexandrem Vondrou: Nesmíme dovolit průtrž mračen migrantů. Naučme se s tím pracovat, říká Vondra

Historie se neopakuje, ale často rýmuje. Současné dění kolem společnosti GameStop vyvolává vzpomínky na nejdivočejší excesy roku 2021. Nicméně tehdejší mánie se uskutečnila na pozadí rozsáhlých monetárních stimulů. Násilné pohyby na meme akciích byly vedlejšími účinky bezuzdných likviditních infuzí. Proto je aktuální repríza paradoxní – odehrává se totiž v poměrně restriktivním úrokovém režimu. Můžeme z nejnovější epizody kolem GameStopu vyvodit širší závěry pro další vývoj trhů?

Pokud máte starý telefon nebo chytré hodinky, měli byste se připravit na blížící se ukončení podpory Peněženky Google (Google Wallet). Web 9to5Google si na oficiálních stránkách podpory všiml informace, podle které bude aplikace v případě telefonů vyžadovat Android 9 nebo novější a na hodinkách Wear OS 2.x či vyšší. Nový požadavek vstoupí v platnost od 10. června 2024, tedy za necelý měsíc.

Jaderná renesance přichází do Evropy a Česko bude v tomto pochodu mezi prvními. Zda je to nějaká výhoda a zda nás to nebude stát víc, než si nyní dovedeme představit, teprve uvidíme. Byla by to taková evropská premiéra, protože jinde se zatím jen vrší maléry a miliardy tečou proudem.