Omezení dovozu výkonných procesorů určených pro trénování a provoz velkých jazykových modelů (LLM) a nezbytného hardwaru pro vývoj umělé inteligence byl nepříjemný dárek, který Česko a řada dalších zemí dostaly v lednu ještě od vlády odcházejícího amerického prezidenta Joea Bidena. Rozhodnutí dělí svět do tří kategorií, přičemž do zemí jako Rusko, Čína a podobných nepřátelských režimů má být vývoz zakázán zcela. Ti naprosto nejbližší spojenci mají mít prakticky nulová omezení a na většinu zemí včetně nás chce americká vláda uvalit různé množstevní a výkonové limity.

Jen těžko lze v současném světě hledat intenzivnější kontrast než mezi vývojem německé ekonomiky a tamní akciovou burzou. Akcie na frankfurtském trhu totiž pohledem indexu DAX vynesly investorům jen za poslední rok třicet procent, tedy takřka o polovinu více než Wall Street. Do svého současného historického maxima rostly prakticky od září 2022 a za tuto dobu dokázaly investorům zhodnotit vklady o téměř 85 procent, tedy o patnáct procentních bodů více než Wall Street. Ekonomická realita se s tou burzovní přitom extrémně rozchází. Německá ekonomika se totiž za stejné období o necelé procento zmenšila, chronicky bojuje s recesí a chmurnými vyhlídkami. Přesto, anebo právě proto německé akcie mohou dávat smysl.

Jedním z důvodů toho, proč Izrael patří mezi technologicky nejvyspělejší země světa, je armáda. V jejím rámci funguje kybernetická jednotka 8200, která na povinnou vojnu nabírá nejlepší matematiky, fyziky a programátory. Ti kromě cvičení projdou ostrými válečnými operacemi, což je naučí odolávat stresu, převzít zodpovědnost a vést lidi. Po vojně se z nich velice často stávají podnikatelé v kybernetické bezpečnosti, tedy v oboru, kde Izrael exceluje. Základy pro tento úspěch kromě armády položila i největší izraelská společnost Check Point, která teď poprvé od založení v roce 1993 mění výkonného ředitele. Ne až tak překvapivě se jím stal bývalý velitel jednotky 8200. Do vysokých manažerských pozic ve firmě se podařilo proniknout i několika Čechům. Do služeb Check Pointu také nedávno přišel český výzkumník, který do té doby pracoval pro českou státní kyberbezpečnostní organizaci.

FLOW: Na německých platech trvám. S Ficem je složitá domluva, uvedl premiér Fiala

Tchaj-wan po několikaměsíčním odkladu v Česku oficiálně rozjede třetí centrum zaměřené na výzkum a vývoj čipů. ČVUT v Praze podle informací e15 podepsalo finální smlouvu s Tchajwanským polovodičovým výzkumným institutem (TSRI), jenž je součástí organizace NARLabs, spadající pod tamní ministerstvo pro vědu. V Praze tak vznikne Tchajwanská čipová akademie, která doplní již fungující centra v Brně a na Univerzitě Karlově.