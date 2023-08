Český dluh zdražuje. Fiala reaguje na postoj bank ke kryptoměnám | e15.cz

odemykáme >>>

Středoevropská sázkařská skupina Entain CEE, v níž drží minoritní podíl i český holding Emma Capital Jiřího Šmejce, učinila další krok na cestě k plnému ovládnutí největší polské sázkové kanceláře STS. Veřejnou nabídku na odkup akcií STS přijala drtivá většina drobných investorů, díky čemuž bude moci Entain CEE delistovat titul z burzy ve zrychleném a zjednodušeném režimu.

Problémy českých kryptofirem se získáním bankovního účtu se donesly i do sněmovny. Premiéra Petra Fialu kvůli nim nedávno interpeloval poslanec Marek Novák (ANO), který je zároveň předsedou podvýboru pro ICT, telekomunikace a digitální ekonomiku. Novák vidí řešení v zavedení práva na bankovní účet pro podnikatele, Fiala však v reakci na poslancovy dotazy sdělil, že tento návrh nepodporuje. Předseda vlády kvůli své nepřítomnosti během interpelací Novákovi odpověděl písemně a s časovým odstupem, jeho vyjádření má server e15 k dispozici. Fiala uvedl i svůj názor na to, která instituce by měla v Česku do budoucna dohlížet na regulaci kryptobyznysu. Někteří jeho zástupci ale uvažují i nad tím, že by založili vlastní kampeličku.

Univerzální nadšení investorů z českých státních dluhopisů během srpna ustalo. S tím i ochota burziánů akceptovat relativně směšný úrok na bondech tuzemské vlády oproti srovnatelným zemím středoevropského regionu. Podle ekonomů jde o důsledek klesající popularity někdejších investorských bezpečných přístavů, ovšem také odraz politiky České národní banky. Ta v srpnu formálně ukončila éru „obrany“ koruny, a Česko se tak pro zahraniční investory stalo kvůli nejistému vývoji tuzemské měny mírně rizikovější destinací pro jejich peníze.

Výběr dalších premiových článků:

V úterý proběhla ve Varšavě velká vojenská přehlídka, ve které Poláci demonstrovali svoji vojenskou sílu, moderní, rychle rostoucí armádu, a především své odhodlání nenechat se zastrašit Ruskem a Běloruskem v souvislosti s válkou na Ukrajině. Stalo se tak u příležitosti oslav stotřetího výročí bitvy u Varšavy, zvané rovněž „zázrak na Visle“ z roku 1920, kdy se polským jednotkám podařilo odrazit a zahnat na útěk jednotky Rudé armády, hrozící útokem na jejich hlavní město.

Investiční skupina Progresus se opět vydává na český dluhopisový trh. Až pro osm set milionů korun jde za investory dceřiná firma Progresus RD Rýmařov II. Zelenou od České národní banky dostal Progresus v polovině srpna, peníze hodlá primárně využít na nákupy pozemků pro komerční i rezidenční výstavbu. Progresus premiérově vstoupil na trh firemních bondů loni v létě. Tehdy přes svou další dceřinou společnost nabídl investorům třímiliardovou emisi bondů. Papíry tehdy analytici kritizovali především pro nulové zajištění investorského rizika, za letošní emise ručí mateřská společnost.

Je to jeden z nejzajímavějších příběhů, který nyní Češi ve světovém investičním byznysu píší. Těžké váhy z Pale Fire Capital Dušan Šenkypl, Jiří Ponrt a spol. už několik měsíců zachraňují otce všech slevových portálů, americký Groupon. A i když je to cesta velmi hrbolatá, akcionářům včetně řady těch malých českých za posledních pár měsíců vydělali přes 230 procent. Článek vyšel na Info.cz.