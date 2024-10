Kryptoměny v Česku mají před sebou potenciálně přelomový podzim. Poslanci právě začali hlasovat o zákonech, které mají virtuálním měnám zajistit srovnatelné právní postavení s akciemi. Znamenalo by to mimo jiné, že by čeští držitelé bitcoinu a spol. mohli ušetřit na daních – pokud by s prodejem v poslední době stále dražších kryptoaktiv počkali aspoň do roku 2025.

Způsoby investování se v posledních letech významně změnily a přístup k nim se zjednodušil. Mladé a málo zkušené investory nově oslovují také influenceři, kteří svým někdy až stovkám tisíc sledujících radí, do čeho nasypat peníze. „Finfluencerů“ si proto začala všímat i Česká národní banka. „Většinou je to jen: ,já jsem známý a kupuju tohle, protože je to dobrý‘. To ale nestačí,“ říká radní ČNB Jan Procházka a upozorňuje, že mnozí nevědí, že pokud jde o férovost doporučení, mají řadu povinností, jejichž nedodržování lze stíhat. K největším problémům nebankovního sektoru, který má na starosti, podle něj patří spotřebitelské úvěry, které zprostředkovatelé nabízejí často přímo v domácnostech lidem, kteří jsou i v násobné exekuci. „To je naprosto šílené,“ dodává.

V Brně začalo minulý týden oficiálně fungovat již dříve oznámené centrum pro návrh pokročilých čipů, které díky penězům od tchajwanské vlády rozjely VUT, Masarykova univerzita a ČVUT. To do Česka přilákalo i první tchajwanské polovodičové společnosti, které zde plánují rozjet výzkum a vývoj a zároveň odtud navázat byznysové vztahy v Evropě. Pomohly i dobré politické vztahy a to, že si Tchaj-wan zvolil Česko jako základnu pro partnery výrobce čipů TSMC pro stavbu továrny za 10 miliard eur v sousedních Drážďanech.

Německý vicekancléř za Zelené Robert Habeck má tak trochu smůlu. Podařilo se mu sice rozjet boom instalací tepelných čerpadel, která se po vypuknutí energetické krize v důsledky ruského útoku na Ukrajinu hodí jako dobré řešení tepelných výpadků do budoucna, svými vlastními opatřeními na vládní úrovni ho ale vzápětí zase zastavil. Jako by to vyjadřovalo zvláštní politické napětí obsažené v názvu Habeckovy ministerské funkce – ministr hospodářství a ochrany klimatu.

Jeden ze starých německých názvů Klínovce se dá přeložit jako „sluneční vír“. A právě pohyb a energie, které evokuje, dobře popisují, co se v posledních letech na Klínovci děje. Majitel lyžařského areálu Petr Zeman zůstal z někdejší privatizační party nadšenců jako jediný vlastník a staví rodinný podnik, do nějž za posledních patnáct let natekla miliarda korun. Areál s nejdelší sjezdovkou v zemi je teď na prahu nového rozvoje.

Evropa zůstává díky soukromému sektoru silným hráčem na poli klinických hodnocení nových léčiv. V jejich vývoji ale celosvětově ztrácí ve prospěch Asie, a zejména Číny. Vyplývá to z průzkumu analytické společnosti IQVIA, který má e15 k dispozici. Díky klinickým testům se přitom mohou dostat pacienti se vzácnými onemocněními k inovativním lékům, které jsou často jedinou možností léčby. Významnou roli hrají i v životě onkologických pacientů nebo lidí s neurologickými potížemi.