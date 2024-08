ODEMČENO: Krsek prohrál soud s Finy. Green Deal nás bude všechny bolet. V USA se bojí recese

Investiční skupina Green Horizon Renewables (GHR), která se zabývá developmentem obnovitelných zdrojů energie, musela ve Finsku povolat právníky. Společnost Tomáše Krska se tam neshodla se svým partnerem Oaklins Merasco, finským poradcem na fúze a akvizice, který jí pomáhal s prodejem jejích větrníků. Rozsoudit je musel až finský arbitrážní soud, podle jehož rozhodnutí mu musela GHR doplatit zhruba 61 milionů korun.

Investory čeká v mnoha směrech přelomový podzim. Brzy budou mít jasněji v tom, nakolik byla maniodepresivní reakce finančních trhů na zhoršující se ekonomická data USA minulý týden přiměřená. Americké akcie během pár dní zažily střídavě nejhorší, a vzápětí nejlepší obchodní den za poslední dva roky, a tak mohli spekulanti počítat zisky přesahující deset procent i u těch největších titulů. Tedy aspoň ti, kterým se podařilo trefit lokální dno.

Dekarbonizace společnosti nás bude něco stát, říká natvrdo „dvojka“ klimatické politiky v Evropské komisi a jeden z nejvýše postavených Čechů v evropských institucích Jan Dusík. Jinak to ale podle něj nepůjde, protože lidstvo míří kvůli klimatické změně do zdi. „Volání po revizi Green Dealu je rozhodně opodstatněné, ale je to vlamování se do otevřených dveří, protože s přehodnocením předpisů se počítá od začátku a je to v nich zakotvené,“ reaguje zástupce generálního ředitele pro klimatickou politiku v Evropské komisi na skepsi, která zní z Česka na adresu zelenání Evropy a upozorňuje, že šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová má teď k prosazení svých cílů silnější mandát než v předchozím období.

Když telekomunikační společnost Cetin z portfolia PPF loni od skupiny Kaprain Karla Pražáka získala konkurenčního poskytovatele internetu Nej.cz, v médiích se objevily spekulace, že to byl obchod až za osm miliard. Nově zveřejněná účetní závěrka Cetinu za rok 2023 ukázala, že PPF tato transakce opravdu nevyšla levně a že pro Kaprain šlo o úspěšné tažení – výsledná cena byla ještě o půl miliardy vyšší. A další vysokou sumu PPF zaplatila za koupi providera Nordic Telecom Regional.

V Pobaltí kapacita extrémně přebývá, na Balkáně zoufale chybí. Systém řízení letového provozu nad Evropou přestává fungovat. Nebe je totiž stále rozdělené dle hranic národních států. „Trajektorie letů nad Evropou je vše, jen ne optimální. To zvyšuje spotřebu letadel a emise,“ říká generální ředitel Řízení letového provozu Jan Klas. Letadla navíc tráví ve vzduchu zbytečný čas navíc. Důsledkem jsou rozčilené davy cestujících, které musejí – hlavně v létě – dlouze vyčkávat na zpožděný let. K řešení se ale politici nemají a podle Klase jsou letoví dispečeři s nefunkčním modelem v některých státech i spokojení.

Společnost Sev.en Global (Sev.en GI) Pavla Tykače posiluje ambice v Asii. Ve Vietnamu chce získat podstatnou majoritu v uhelné elektrárně Mong Duong 2, v níž už od loňského roku usiluje o 51procentní podíl. Prodej obou podílů budou podle Sev.en GI příslušné vietnamské úřady schvalovat dohromady.