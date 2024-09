Vestibul a nejbližší okolí stanice metra Českomoravská se brzy dočkají proměny. Miliardář Karel Pražák a jeho skupina Kaprain tam podle zjištění e15 získali projekt od developerské společnosti Crescon a nad vestibulem i v místě dnešního autobusového terminálu chystají nový kancelářský komplex a celkovou revitalizaci území.

Společnost Sev.en Global Investments Pavla Tykače zvažuje v australském Novém Jižním Walesu významné „ozelenění“ svého areálu uhelné elektrárny Vales Point. Její dceřiná společnost Delta Electricity zde připravuje výstavbu velkého solárního parku a k tomu vybudování velkokapacitního bateriového systému. Souhrnné investiční náklady by se v dnešních cenách vyšplhaly na vyšší jednotky miliard korun. Informaci o přípravě záměru v exkluzivním rozhovoru s e15 sdělil šéf Sev.en Global Investments (Sev.en GI) Alan Svoboda.

Při hodnocení dosavadních světových snah o to, aby se vodík stal platným zdrojem při dekarbonizaci, nejčastěji zaznívá: velké ambice, malý pokrok. Zájem o vodík přetrvává, realizaci ale komplikují složité ekonomické podmínky a nejasná politická podpora. Inflace zasáhla tento průmysl v jeho citlivých začátcích, kdy potřebuje vysoké náklady. Letošní analýza společnosti PwC uvádí, že z celkově plánovaných globálních projektů s kapacitou 840 gigawattů jsou ve výstavbě nebo mají zajištěné financování jen necelá dvě procenta z nich. S problémy se potýká i Evropská unie včetně Německa.

Rozhovor s astronautem Alešem Svobodou

Rozhovor s astronautem Alešem Svobodou

Ve světě centrálního bankovnictví se odehrálo velké finále. Po Evropské centrální bance a Bank of England snížil sazby poprvé za více než čtyři roky i americký Fed. Ten nezahálel a poslal úroky dolů rovnou o půl procentního bodu do pásma 4,75 až pět procent. Rozhodnutí centrálních bankéřů ukazuje, že obavy z ochabování trhu práce převážily nad odeznívající inflační hrozbou.

Vzrůstající konkurence ze strany velkých online nákupních platforem, jako je čínské Temu nebo polské Allegro, si začíná čím dál více všímat tuzemská e-commerce zaměřená na prodej elektroniky. České internetové obchody nejvíce trápí nerovně nastavené podmínky pro působení na trhu. Zatímco oni musejí dodržovat mnoho zákonem daných pravidel, se kterými souvisí i nemalé výdaje, příchozí zahraniční hráči se jim podle nich bez problémů vyhnou.

O tom, že akt o umělé inteligenci je zásadní evropskou regulací, asi není sporu. Můžeme si samozřejmě myslet svoje o tom, že EU opět prokázala chuť dohlížet na vznikající technologické odvětví dřív, než se vůbec stihlo reálně probudit. Ale evropský zákonodárce (tedy i čeští europoslanci a zástupci české vlády) se tak rozhodli, teď se s tím musíme naučit nějak žít.