V roce 2024 bitcoin oslavil patnácté narozeniny, prosadil se na Wall Street ve formě historicky nejúspěšnějšího nového burzovně-obchodovaného fondu (ETF), jako jedno z témat vstoupil do americké i české politiky a cenou se dostal nad 100 tisíc dolarů. Pokud se ale naplní alespoň část kryptoměnových prognóz, rok 2025 bude z pohledu držitelů nejen bitcoinu neméně nabitý událostmi. Server e15 přináší pětibodový přehled, co očekávat od bitcoinu a krypta během následujících dvanácti měsíců.

Česká e-commerce letos po dvou letech poklesu celkového obratu očekává návrat k růstu. Podle předběžných odhadů Asociace pro elektronickou komerci (APEK) by mohl letos překročit 195 miliard korun. Do celkové bilance však nejsou započítány prodeje online tržišť ze třetích zemí. Ty zároveň českým e-shopům po celý rok přidělávaly vrásky na čele. I přesto je však APEK s predikcemi na příští rok optimistická.

Uplynulý rok se především ve svém finále nesl na vlně bezuzdného investorského veselí a ochoty na tom či onom parketu utrácet takřka za cokoli. Tim ale tak trochu vykradl rok následující, který nyní startuje na investorsky poměrně nepříjemném bodě: s nejdražšími akciemi, kryptoměnami a mnohdy i s dluhopisy a nemovitostmi v historii. Strategii nákupů populárních indexů či kultovních kryptoměn, kterou bez většího rozmyslu praktikovaly masy, tak bude třeba přinejmenším parametricky pozměnit. Jinými slovy si správa úspor tuzemské střední třídy vyžádá trochu více snahy a možná i odvahy než loni. Navíc pod relativně klidnou hladinou investic stále bublá globální hrozba, kterou se nepodařilo tak docela vymýtit. A to inflace.

VIDEO: Čtení knížek vám může změnit život, tvrdí spisovatel Aleš Palán pro FLOW

FLOW: Čtení knížek vám může změnit život, tvrdí spisovatel Aleš Palán • e15

Uplynulo šestnáct let od okamžiku, kdy začal fungovat bitcoin. Jak kryptoměna zraje, začínají se její uživatelé pouštět do nových a v mnohém nebezpečných her. Jejich rizika nemusejí být při omamném sledování grafů s cenou virtuální měny zjevná.

Český videoherní průmysl vygeneroval další aktivní investory do dluhopisů, akcií či do nemovitostí. V této oblasti už je nějakou dobu aktivní dvojice Slavomír Pavlíček a Marek Španěl vlastnící studio Bohemia Interactive, kteří prostřednictvím firmy SPM Invest získali například několik médií včetně Parlamentních listů nebo pražskou budovu palác Křižík. Teď se přidala nenápadná trojice, jež zbohatla na tvorbě herních simulátorů kamionů. Ty dlouhodobě každý rok generují zisky kolem půl miliardy korun.