Na stůl Městského soudu v Praze se dostala delikátní záležitost. Týká se dnes už legendárního pražského exekutora Igora Ivanka obviněného ze zpronevěry vyšších desítek milionů korun získaných při výkonu jeho profese. Jeho klienty byly přitom vedle největších českých firem mimo jiné i zdravotní pojišťovny či některé z pražských městských částí. Ivanka, který se dostal do širšího povědomí veřejnosti přede dvěma lety vedením exekuce proti expremiérovi Andreji Babišovi, totiž v listopadu dostihl jeho první insolvenční návrh. Ivanko jej považuje za neadekvátní.

Měl to být milník pro věřitele padlého kryptoměnového impéria Cryfin. Tedy investorů třetím rokem čekajících na sumu přesahující odhadem miliardu korun. A totiž velká zpověď Václava Hollera před českobudějovickým soudem na téma „zatoulaného“ majetku z jeho podnikání. Někde by totiž stále měla být větší či menší část ze zhruba miliardy korun, kterou Cryfin v minulých letech nabral do správy od důvěřivých fandů kryptoměn. Velké finále se ale nekonalo. Jednání trvalo přesně 35 minut. Následně bylo odročeno na neurčito.

Jediný český výrobce chloru prohrál významný spor se státem. Společnost Spolchemie podnikatele Karla Pražáka se pokusila zajistit si více státních peněz na sanaci starých ekologických škod, avšak výjimku si nevyjednala a nepochodila ani u soudu. Jedna z největších českých chemiček tak podle něj bude muset jakékoliv dodatečné náklady na ekologizaci areálu platit ze svého. Podle odhadu Spolchemie, která se rozhodnutí snaží ještě zvrátit u Nejvyššího soudu, jde o sumu více než čtvrt miliardy korun.

VIDEO: Situace je vážná. O práci v českém autoprůmyslu přijdou tisíce lidí, říká šéf AutoSAP Petzl v pořadu FLOW

Narychlo dohodnuté řešení koaličního sporu o osekání výčtu náročných profesí s nárokem na dřívější starobní penzi má závažnou trhlinu. Úprava důchodové reformy, podle níž mají více než stovce tisíc hutníků, dělníků v chemických výrobách i některým zdravotníkům povinně přispívat na takzvaný předdůchod jejich zaměstnavatelé, nepamatuje na lidi, kterým zbývá odpracovat už jen několik let. Za tak krátkou dobu jim firmy minimální stanovenou částku nenaspoří. Podle odborníků by měl rozdíl dorovnat stát.

Kdo v posledních letech hledal bydlení v Praze, ať už ke koupi nebo k nájmu, musel i s průměrnou mzdou často slevit ze svého komfortu. Tedy obětovat pár metrů čtverečních a smířit se s menším bytem. Právě Praha má zdaleka největší podíl garsonek a jednopokojových bytů v celé republice. Trend malých bytů nyní posílí i řada developerů, kteří v nedávné době oznámili výstavbu nových projektů s mikrobyty. O nedostatek zájemců se nebojí, 75 procent nových bytů, které letos udali, mělo nejvýše dva pokoje.

Energetický regulační úřad (ERÚ) tento týden v pátek představí cenovou regulaci dodávek plynu a elektřiny. Podle již zveřejněného návrhu, od kterého by se výsledná regulace neměla podle informací e15 zásadně měnit, podraží výrazně plyn, zatímco elektřinu čeká spíše zlevnění. ERÚ navrhuje zvýšení cen regulované složky zhruba od dvou do šesti procent, výrazně by měly zdražit i neregulované části ceny, například v Praze za odebraný plyn až o 13 procent. Z tohoto zdražení budou profitovat hlavně společnosti Net4Gas a Gas Storage, které loni s velkým dluhem koupil stát prostřednictvím své plně ovládané firmy ČEPS.