ODEMČENO: V Evropě se udrží jen malá část výroby oceli. Rheinmetall boří tabu kolem zbrojařů

Čína, která dnes dominuje světové výrobě oceli, časem zákonitě zpomalí, protože ji dožene vlastní úspěch, upozorňuje šéf Třineckých železáren Roman Heide. Už dnes tam rostou mzdy a země se nevyhne ani nákladným investicím do ekologizace provozů. Pokud v tom ale někdo pro evropskou ocel vidí světlo na konci tunelu, je naivní, varuje Heide. Tento trend bude jednak postupný a sílit bude několik let, jednak se obratem vynoří další asijské státy, které už dnes čekají na příležitost. „Indie je dnes ve stejném bodu jako Čína před dvaceti lety. Kopírují úspěšný čínský model a možná jsou v lecčem i sofistikovanější. A Vietnam? Tomu vše hraje do karet, takže si to může zkazit jen sám,“ říká Heide.

Válka na Ukrajině připomněla evropským zemím, že hrozba válečného konfliktu je reálnější, než si v posledních desetiletích kdokoli myslel. Výsledkem je výrazné posilování investic do obrany a spolu s ním dramaticky roste také hodnota zbrojařských společností. Jednou z nich je i německý Rheinmetall, jehož tržní hodnota se od roku 2022 zšestinásobila. A nevypadá to, že by měl v blízké době zpomalit. Jeho slibný budoucí vývoj předznamenávají velké zakázky, vznik nových závodů v zahraničí nebo strategická partnerství, jaká by v minulosti nebyla možná.

Divoké časy v legendární americké společnosti Intel, jejíž akcie za posledního půl roku klesly o více než polovinu, mají dopad i na aktivity v Česku. Intel utlumuje a ruší aktivity, které nejsou součástí jeho klíčového byznysu, dodávek procesorů pro počítače a datová centra, což podle informací e15 mělo dopad i na výzkumné a vývojové centrum v Brně. Navíc je možné, že značka Intel Moravu zcela opustí.

VIDEO:Kdo si myslí, že z deficitu 400 miliard uděláme nulu bez ohrožení růstu, neví, o čem mluví, tvrdí Fiala

• e15

Další premium články e15

Největší evropské obranné a letecké společnosti zažívají rekordní úroveň objednávek a peněžních toků. Patří mezi ně německá firma Rheinmetall, britská BAE Systems, francouzský Thales a švédský Saab.

Česká pobočka čínské společnosti Huawei, jejíž technologie dosud pohání část tuzemských mobilních sítí nebo některé systémy státní správy, dokázala stabilizovat své finanční výsledky. Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) koncem roku 2018 vůči Huawei vydal bezpečnostní varování, které stále platí. To v kombinaci s americkými sankcemi v roce 2021 srazilo tržby pobočky zhruba o polovinu, teď už se čísla dva roky drží. Huawei chce zlepšovat svoji pozici i vstupem do energetiky.