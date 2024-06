V Evropské unii vznikne vysoce moderní pilotní prototypová linka na výrobu nejpokročilejších čipů. Belgická výzkumná organizace Imec, která je klíčovým světovým centrem pro vývoj polovodičů budoucnosti, na ni má schválené financování ve výši 2,5 miliardy eur, asi 62 miliard korun. Díky tomu se rozjede linka schopná produkovat čipy modernějším procesem, než jaký aktuálně zvládá světový lídr v zakázkové výrobě, tchajwanská společnost TSMC. K lince Imeku by měla získat přístup i Česká republika.

Tuzemský hypoteční trh čelí nečekané hrozbě: možnému zvyšování úrokových sazeb. Krok, který jde zdánlivě proti současné ekonomické realitě, hrozí kvůli rostoucím nákladům bank na zajištění hypotečního financování. Česká národní banka sice od prosince postupně uvolňuje svou politiku, tržní úroky zohledňující momentální očekávání bank a firem, jež se propisují do výše hypotečních sazeb, ji ale následovaly jen zhruba do poloviny března. Pak začala cena peněz na mezibankovním trhu opět trendově stoupat, a aktuálně je tak pro banky například nákladnost pětileté hypotéky takřka o třetinu vyšší než ještě na počátku března. Hypoteční sazby zatím jen mírně klesají, banky ale nevylučují jejich zvyšování.

Luxusní sídlo Oaks Prague poblíž Nebřenic u Prahy ještě ani nestojí, už je ale předmětem stamilionového sporu. Společnost Arendon, která zastřešuje development celého projektu a již majoritně vlastní Kaprain Karla Pražáka, vede od loňského jara mezinárodní arbitráž proti svému stavebnímu partnerovi, italské společnosti Rizzani de Eccher. Soudí se s ní celkem o 17 milionů eur, v přepočtu zhruba 420 milionů korun.

Rozhovor s Marcelem Kolajou pro pořad FLOW • e15

Zatímco environmentalisté po léta varovali, že planetě hrozí přelidnění, ekonomové nyní straší se zcela opačnou prognózou. Upozorňují, že populační útlum povede k ohrožení stávajících sociálních systémů, hospodářského růstu a inovací. Ani jedna unijní země v současnosti nemá míru plodnosti na úrovni 2,1 dítěte na jednu ženu, jíž je třeba k zachování populace. V Česku se loni narodilo nejméně dětí za více než dvě dekády. Porodnost se přitom stává velkou výzvou nejen pro Západ, ale i pro lidnaté asijské země včetně Číny.

Investor Pavel Hubáček zahájil výstavbu prvního bateriového projektu, který zdědil po Pavlu Tykačovi. Ve Skotsku začal budovat velkokapacitní úložiště za zhruba 300 milionů liber, tedy až téměř devět miliard korun. Výkon baterie má dosáhnout 500 megawattů a kapacita až 1000 megawatthodin, což má umožnit zásobovat elektřinou až 450 tisíc domů. Informaci e15 potvrdila Lucie Brunclíková, mluvčí Hubáčkovy skupiny Creditas, která projekt vlastní.

Energetická společnost MND podnikatele Karla Komárka definitivně ovládne celý moravský zásobník plynu Moravia Gas Storage (MGS). Vytlačí tak ruskou státní plynárenskou společnost Gazprom, která ještě loni kontrolovala padesát procent firmy a dnes v ní drží necelá tři procenta. Rozhodnutí na konci minulého týdne schválila valná hromada společnosti, potvrdila e15 Dana Dvořáková, mluvčí MND i celé Komárkovy skupiny KKCG.

Jeho investice by obyčejný drobný burzián možná odbyl slovy, že nejsou dost sexy. Na legendárním fóru Wallstreetbets na sociální síti Reddit se o nich nedočtete a o popularitě meme akcií se jim může jen zdát. O to zásadnější ale mívají roli v ekonomice a o to racionálnější burzovní artikl představují. Také zatím poslední tah Daniela Křetínského spojený s ovládnutím britské pošty Royal Mail je jen dalším logickým krokem jeho investiční strategie. A svého druhu i symbolickým, jelikož český miliardář britskou akvizí s nadsázkou podepsal všechna svá osobní investorská přikázání najednou. Opírají se přitom o jednoduchá pravidla, jaká by podepsal i Warren Buffett.