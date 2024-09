Olympijský desetibojař Robert Změlík se vrátil do byznysu s potravinovými doplňky, ve kterém už jednou zbankrotoval a nechal po sobě dluhy přesahující jednu miliardu korun. Bývalý sportovec se dokonce vrátil na trh pod stejným názvem Starlife, pod kterým musel od roku 2021 postupně ukončit podnikání. Věřitelé tehdy Změlíkův byznys poslali do insolvence a takřka pohádkový příběh olympionika a obchodníka v jedné osobě se přes noc překlopil do pekelné hry o stamilionové dluhy. Změlík tehdy společnost obratem přejmenoval na Netwomark 2002. Pod touto značkou postupně provedl svůj byznys insolvencí až do konkurzu, v němž se nyní nachází. Nyní Starlife s nadsázkou vstala z popela jako bájný fénix.

Tuzemští vývojáři videoher by od příštího roku mohli dosáhnout na státní dotace v podobné formě, jakou mají filmaři. Počítá s tím návrh novely zákona o audiovizi připravený ministerstvem kultury, který už podpořily kulturní a mediální výbory ve sněmovně. Zatímco filmy čerpají státní peníze dlouhodobě a jen málokdy se podaří vytvořit mezinárodně úspěšné dílo, u her je to naopak. Čeští vývojáři ve světě už prodali desítky milionů kopií svých her, aniž by se o ně stát zajímal. Tak proč by je najednou měl začít podporovat?

Tomáš Raška, většinový vlastník investiční skupiny Natland, má silný, ale neobvyklý vztah ke golfu. Jak říká, není z těch, kdo dbají na svůj ranking. Hrát přijde klidně v šortkách a hole si půjčí na recepci. A přesně tenhle uvolněný styl otevřený všem hráčům vetkl i třem velkým golfovým investicím, které jeho Natland v poslední době učinil.

Cínovecké lithium vypadá čím dál nedobytněji. Alespoň se tak zdá z vývoje akcií australské společnosti European Metals Holdings, která spolu se skupinou ČEZ už léta plánuje spuštění jeho těžby v Krušných horách. Investoři na akcie totiž prakticky zanevřeli a jen za poslední čtyři měsíce srazili burzovní hodnotu European Metals Holdings o šedesát procent.

