Kellner a jeho pět rad o práci, byznysu i charitě | E15.cz

Ve středu zveřejnila skupina PPF video o Petru Kellnerovi, v němž miliardář popisuje své byznysové a životní postoje. Redakce E15 z nich vybrala pět postřehů. Kellner, který tragicky zahynul koncem března při havárii vrtulníku na Aljašce, by se dnes dožil 57 let.

Na začátku videa Kellner, který byl lídrem žebříčku nejbohatších Čechů a Slováků, uvádí, že je „pravičákem se silným sociálním cítěním“. Sám sebe pak považuje za introverta. „Nemám rád velké společnosti a shromáždění.“ Následuje jeho pohled na byznys, práci, ale i pomoc druhým.

„Všechny rady, které ve videu zaznívají, jsou zhmotněním toho, jak se Petr Kellner celý život choval, tedy jako lovec, a to na světové úrovni,“ domnívá se Tomáš Poucha, odborník v oblasti lidských zdrojů a zakladatel Institutu Interní komunikace. „Pohyb lovce má být přímočarý a zacílený, musí umět na věci reagovat a rozhodovat se rychle, jinak nemůže chytit pořádnou kořist. Nesmí se tahat s ničím, co by ho mohlo zpomalit, zdržet nebo přinést neúspěch, a k tomu slouží Kellnerovy rady,“ shrnuje odborník podnikatelovu byznysovou strategii.

1) Stále testujte

Podle Kellnera nic není napořád a neexistují dogmata, proto je dobré si vše neustále prověřovat. „Na cestě k cíli je pořád dobré, správné a zajímavé testovat – a je to spojené s přemýšlením mimo klasická schémata,“ upozorňuje Kellner s tím, že je správné svůj postup průběžně ověřovat. „Můžu to dělat lépe? Můžu to dělat rychleji? Dělám to správně? Nebo jiné věci: Neškodím tím někomu? Funguju eticky? Neudělal jsem někde nějakou blbost?“

Potřeba rychle a účinně reagovat je základem úspěchu v dnešní době, obzvlášť to platilo pro světové hráče jako Kellner, domnívá se Poucha. „Dobrý lovec musí být ve střehu, zlepšovat nebo přizpůsobovat své schopnosti a používat jen ty nejefektivnější techniky a nástroje,“ shrnuje princip agilního neboli „akčního“ přístupu k sobě a řízení firmy, který praktikoval Kellner.

2) Schopnost mobilizace

Při byznysu je podle Kellnera důležité rychle reagovat na problémy v případě, když „je nějaký průšvih nebo příležitost“. A to v tomto pořadí. Skupina PPF to podle něj uměla a bylo to v její DNA. „To si myslím, že PPFka umí skrz celý systém hrábnout a soustředit se a dělat,“ popisuje na videu Kellner.

3) Není možné jen vyhrávat

V minulém roce se skupině PPF nedařilo, když utrpěla první ztrátu v historii. Kellner ale bral loňský rok jako jednorázovou záležitost. A také jako příležitost pro celý byznys. „V byznysu nevyhráváte vždycky. Ale když nevyhráváte a chvíli prohráváte, tak je potřeba se z toho poučit a dělat ty věci líp, jinak, vymýšlet jak, jak, jak jinak, jak to zlepšit,“ zdůrazňuje Kellner.

Selhání je podle Pouchy testem naší motivace a schopnosti vytrvat. Prohra patří k lovu – ne každá kořist se podaří ulovit. „V kontextu Petra Kellnera to ale neznamená, že se s prohrou máme jen tak spokojit, důležité ponaučení a úprava loveckých strategií do budoucna,“ říká.

4) Práce vás musí bavit

Bývalý šéf PPF rovněž na videu radí posluchačům. „Jestli vás práce nebaví, tak další den to znovu vyzkoušejte, jestli vás baví. A kdyby vás nebavila další den, tak si dejte pauzu týden, a kdyby vás ani za týden nebavila, tak si dejte ještě týden pauzu a když vás ani po tom nebude bavit, tak dejte výpověď,“ zdůrazňuje Kellner s tím, že práce musí zaměstnance bavit.

„Když si bilancujete rok, měsíc, půlrok, nebo týden, tak pokud nemáte pocit, že je to vlastně dobrý, jsem tam rád, a baví mě to, tak je lepší buď se nad tím hodně zamyslet, nebo přijít a pobavit se: můžu dělat něco jiného, můžu to dělat nějak jinak,“ popisuje Kellner. V opačném případě zbývá podle něj odchod. „A když ani tady nenajdete cestu, tak pak je lepší…Mekáč nejlepší, super; okýnko, odpočinout si,“ uvádí s úsměvem Kellner.

5) Má se pomáhat

Podle Kellnera je velice důležité pomáhat ostatním. „Dokud máme na to nejenom finančně, ale i energii pomáhat, tak je správné pomáhat. To platí pro každého jednotlivce, platí to pro firmy, platí to pro nás,“ uvádí ve videu Kellner s tím, že „vnitřně vás pomáhání ostatním lidem naplňuje.“ Podle něj byla důležitá pomoc během koronavirové pandemie. „Jeden z nejsilnějších zážitků je, že se to vrátilo nazpátek a pomáhalo se a pomáhalo se a pomáhalo se.“

Při pomoci během koronavirové pandemie se lidé v PPF naučili podle něj strašně moc věcí. Poděkoval rovněž všem, kteří se této pomoci zúčastnili. Rozhodnutí se angažovat během koronavirové pandemie bylo podle Kellnera samozřejmé. „Na začátku krize a na začátku paniky jsme vůbec nepřemýšleli, zda budeme pomáhat a zda to bude sto milionů, dvě stě milionů, nevím kolik, ale přemýšleli jsme, jak pomoct,“ popsal Kellner.

Velcí hráči si podle Pouchy uvědomují důležitost svého vlivu na společnost. Filantropie často podle něj souvisí s pocitem pokory, potřebou něco společnosti vrátit nebo uvědoměním si vlastního úspěšného postavení. „Nemusí se vždy jednat o čistý altruismus – dobré jméno rozhodně pomáhá podnikání, zejména v dlouhodobém horizontu,“ dodává Poucha.

Poslední rozloučení s Petrem Kellnerem