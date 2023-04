Plzeňský Prazdroj má v centru Prahy zážitkovou expozici za půl miliardy | e15.cz

Nick Penny pochází z Winchesteru na jihu Anglie. Po vystudování univerzity v Durhamu se na začátku devadesátých let vydal na tehdy divokou východoevropskou půdu do Prahy. Stal se manažerem společnosti United Distillers a přivedl na český trh mimo jiné značku skotské whisky Johnnie Walker. Pak řídil pivovary v Rumunsku a bosenské Banja Luce. Teď se vrátil do Prahy se svým dlouhodobým snem: vybudovat svatostánek českému pivu, zážitkové centrum, které by sneslo srovnání s návštěvnickou expozicí pivovaru Guinness v irském Dublinu nebo centrem Johnnie Walker ve skotském Edinburghu.

Dlouho přitom chodil kolem budovy bývalé Pražské úvěrní banky na Můstku, kde posledních pár let sídlila Galerie ocelových figurín. Ta ale zdaleka nevyužívala celé prostory rozsáhlého domu, který vlastní švýcarská společnost Arioso obchodnické rodiny Brenninkmeijerů, mimo jiné zakladatelů oděvní značky C&A. Dům na Můstku je spojen i s dalším slavným obchodním jménem, i když jen krátce. Před Galerií ocelových figurín tu deset měsíců provozovala své luxusní lahůdkářství rakouská firma Julius Meinl pojmenovaná po rodákovi ze západočeských Kraslic. Meinl ale tehdy českého movitého spotřebitele přecenil a brzy skončil s delikatesami na Můstku v úpadku.

Nick Penny všechny tyto příběhy důvěrně zná a je přesvědčen, že právě on společně s dalšími Brity, expertem na nemovitosti Robertem Nealem, finančníkem Chrisem Michaelem Mruckem a londýnským byznysmenem Thomasem Pridayem, na tomto zatím „prokletém“, ale exkluzivním místě uspěje. I kvůli tomu se spojil také s rodinou pražského developera Thomase Samiiho, která vlastní ve společnosti provozující expozici majoritu.

Thomas Samii je trochu záhadná, ale mocná postava pražského nemovitostního trhu. Ačkoli má v Česku trvalé bydliště a těžiště svých podnikatelských aktivit, na veřejnosti až na výjimky nevystupuje. Samiiho kapitál s největší pravděpodobností pochází z Íránu, kde jeho otec působil v 60. a 70. letech (tedy ještě před islámskou revolucí) jako guvernér centrální banky. Samii se v minulosti podílel například na projektech developera Finep v pražském Západním Městě či v Chuchli. Jeho jméno se objevovalo v kuloárech i v souvislosti s výstavbou nové čtvrti na Smíchově, kterou buduje Luděk Sekyra. Figuroval i v problematické společné firmě pražského dopravního podniku a společnosti Karlín Group developera Serge Borensteina na rozvoj stanice metra Nádraží Holešovice.

„Thomas Samii je dlouholetý obchodní partner, stejně jako ostatní společníci, kteří mají obdobné podíly,” uvedla mediální zástupkyně projektu Pilsner Urquell: The Original Beer Experience Nikola Kněžourová. Ačkoliv Samiiho peníze hrají v celém projektu klíčovou roli, hlavním manažerem je Nick Penny.

Pivní svět několika Britů a Thomase Samiiho na Můstku má tři patra, rozsáhlou expozici o historii českého a plzeňského piva a o jeho výrobě, jeden pivní sál pro dvě stě návštěvníků, tři bary pro školu čepování, takzvaný bar sládků pro degustaci pivních speciálů vyráběných v Plzni i jeden výčep přístupný zvenku kolemjdoucím bez nutnosti zakoupit si vstupenku. Ta jinak stojí 490 korun a jsou v ní poukázky na dvě malá piva a jednu ochutnávku.

„To, že můžeme návštěvníkům zprostředkovat příběh nejoblíbenějšího českého piva, je pro nás splněný sen. Těšíme se, až místní i zahraniční návštěvníky přivítáme na moderní, edukační a zábavné cestě příběhem českého národního pokladu,“ říká Nick Penny. Skupina byznysmenů disponuje na Můstku nájemní smlouvou na několik let a i navázanou dlouhodobou spoluprací s Plzeňským prazdrojem, pro který je pivní dům na 3500 metrech čtverečních v centru Prahy vítanou reklamou. Plzeňský pivovar proto na expozici spolupracuje od samého začátku.

Celkem investoři vložili do expozice 20 milionů eur, tedy bezmála půl miliardy korun, z čehož velkou část si vyžádaly náklady na audiovizuální tour. Tu navrhla a realizovala kalifornská společnost BRC Imagination Arts, která se za svou čtyřicetiletou historii podílela na vzniku řady podobných expozic po celém světě. V sezóně tu bude pracovat až stovka lidí.