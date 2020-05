David Pavlík: Crew Dragon je vzpruha pro další firmy v branži | E15.cz

Se společností SpaceX se pojí enormní nasazení všech pracovníků, vzpomíná David Pavlík, který v ní do roku 2018 působil. Ne každý stres ale byl negativní. „Pamatuji si, že když jakákoliv raketa SpaceX startovala, tak se mi zastavil dech a naskákala husí kůže. Stejně jako všem okolo. Byl to zvláštní a zároveň úžasný pocit,“ říká Pavlík v rozhovoru pro E15.cz.

Co znamená start Crew Dragon pro vesmírný průmysl?

Je to obrovský průlom. To, že soukromá firma s vlastními zdroji dokáže postavit tak komplikovaný inženýring, je obrovská vzpruha i pro další firmy. Například majitel konkurenční firmy Blue Origin Jeff Bezos už predikuje, že v budoucnu se veškerý těžký průmysl přestěhuje ze Země do vesmíru, čímž by se značně snížilo znečišťování naší planety.

Pomůže Crew Dragon v dalším rozvoji programu Starship, se kterým chce Musk dobýt dokonce Mars?

Stoprocentně. Už jen z toho hlediska, že tato loď má otestovat spoustu nových technologií, které když se ukážou jako funkční, mohou být znovu nasazené v dalších programech.

Budete se dnes na start rakety koukat živě?

Samozřejmě. Chystáme doma takový malý večírek. Budeme sledovat dva kanály. Jednak našeho kamaráda, který je nadšenec do kosmonautiky, a poté i streamování samotné firmy SpaceX.

Vy sám jste ve SpaceX do roku 2018 působil. Co přesně byl váš úkol?

Nejprve jsem byl členem týmu, který se zabýval automatizovaným zpracováním dat. To znamená, že když proběhl nějaký let nebo test, tak náš tým měl za úkol, aby ta analýza proběhla co nejrychleji. Poté jsem prošel mnoha dalšími týmy, například takovým, který vyvíjel systém pro cílené zničení rakety, když se vzdálí z původní trajektorie. A také jsem byl v týmu, který se podílel na přípravě a testování softwaru pro první verzi lodi Crew Dragon.

U firem Elona Muska se hodně mluví o obrovském nasazení týmu. Jak na tyto časy vzpomínáte?

To mohu potvrdit. To enormní nasazení je dáno tím, že každý je zodpovědný za svou oblast a svou práci zkrátka musí odvést. Někdy to je způsobeno i tím, že termíny ve vesmíru jsou více determinované než v jiných profesích. Když letíte do vesmíru, musíme mít správnou konstelaci Země a Měsíce, aby například na loď svítilo dost slunce a měla tak dost energie.

Takže stresu bylo dost?

To ano, ale ne nutně negativního. Člověk si spíš říkal, zda něco nezapomněl a zda se všechno povede. Pamatuji si, že když jakákoliv raketa SpaceX startovala, tak se mi zastavil dech a naskákala husí kůže. Stejně jako všem okolo. Byl to zvláštní a zároveň úžasný pocit.

Kolik pracovníků má zhruba SpaceX?

Když jsem odcházel, tak zhruba vyšší jednotky tisíc lidí.

Vy sám jste se s Elonem Muskem setkal?

Ano, i když si mé jméno určitě nepamatuje. Elon – stejně jako u většiny svých firem – ve SpaceX fungoval na denní bázi. Takže se naprosto běžně stávalo, že jsme se potkali.

Jak jeho působení ve firmě hodnotíte?