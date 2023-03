Česku hrozí zdražení služeb. Podniky aktivují inflační doložky | e15.cz

Jak v pondělí upozornily Hospodářské noviny, k využití inflačních doložek nedávno sáhli například mobilní operátoři. Společnost O2 zvedla ceny za volání a mobilní data části svých firemních a nefiremních klientů o patnáct procent. Konkurenční Vodafone zdražil služby o devět procent. Ke stejnému kroku se podle zjištění Hospodářských novin patrně chystá i T-Mobile, byť to samotný operátor zatím oficiálně nepotvrdil.

„Inflační doložky se celkem běžně používají v byznysových kontraktech, typicky u dlouhodobějších a opakovaných zakázek. Očekávám, že všechny podniky napříč obory, které je mohou na základě svých podepsaných smluv uplatnit, tak to s ohledem na momentální hospodářskou situaci udělají,“ podotýká hlavní ekonom poradenské společnosti Deloitte David Marek.

Podle ekonoma Michala Skořepy z České spořitelny by vedle telekomunikací mohlo letos dojít ke zdražování třeba na nájemním trhu nebo ve stavebním průmyslu. To E15 potvrdil i prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví Jiří Nouza.

„Pokud má zhotovitel ve smlouvě inflační doložku a její parametry mu ji umožní využít, tak tak učiní. Výrobci stavebních hmot a materiálů zase mají místo inflačních doložek ceníky. Podle vývoje na nákladové straně je aktualizují,“ vysvětluje Nouza. Mezi další odvětví, kterých se teoreticky může dotknout růst cen, patří kupříkladu licence na IT software, nájemné v obchodních centrech nebo školné na jazykových školách.

Na aktivaci inflační doložky ekonomové nevidí nic nelegitimního. „Jde v podstatě o jakýsi automat dohodnutý předem oběma stranami jednajícími na základě tržních sil,“ říká Skořepa. „Firmám obecně v posledních čtvrtletích rostou náklady, a pokud je to možné, tak se snaží část z nich přenést na odběratele různými způsoby, inflační doložka je jedním z nich,“ přidává se analytik společnosti Akcenta Miroslav Novák.

Odborníci se dále shodují, že do budoucna nejspíš poroste zájem firem zahrnovat inflační doložky do uzavíraných kontraktů, právě na obranu proti velmi vysoké inflaci. Daný trend nicméně může mít neblahé dopady na tuzemskou ekonomiku.

„Existuje riziko, že aktuální zdražování ve službách spustí sekundární inflační vlnu, která nás dostane do mzdově-inflační spirály. Inflace sice oproti současné úrovni zpomalí, bude se ale klidně i několik let držet na šesti nebo sedmi procentech a to je to největší zlo, jaké nás může potkat. Pro ekonomiku je tohle ještě horší scénář, než když inflace náhle vystřelí na patnáct procent a následující rok se vrátí do normálu,“ varuje Marek.

„Jak ukazují čerstvá únorová data o vývoji jádrové inflace v eurozóně, tato hrozba je reálná a to bohužel i v případě České republiky. Tím pádem by musely úrokové sazby zůstat vysoko po delší dobu,“ souhlasí Novák. Na základě Markova mínění ovšem mohou růst inflace ovlivnit také spotřebitelé. „Poskytovatelé služeb, jako jsou zmiňovaní mobilní operátoři, mohou zdražovat i díky tomu, že jim to poptávka dovolí,“ soudí expert.

Optimističtější pohled nabízí hlavní ekonom UniCredit Bank Pavel Sobíšek. „Poštovní a telekomunikační služby byly ve spotřebním koši poslední skupinou, které se až do ledna zdražování téměř nedotklo. Osobně vnímám situaci tak, že téměř všechna odvětví již na energetickou krizi svou cenovou politikou zareagovala, zatímco telekomunikace chystají reakci teprve teď. Nové inflační vlny se proto neobávám, spíš vidím jeden z posledních projevů té dosavadní,“ myslí si Sobíšek.