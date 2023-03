Reálné mzdy se loni propadly nejvíce v české historii | e15.cz

Průměrná mzda dosáhla 43 412 korun, medián mezd dosáhl 37 463 korun a meziročně stoupl o devět procent.

Inflace ale za celý rok dosáhla 15,1 procenta. Porazit ji nedokázal růst mezd v žádném odvětví. Nejblíže tomu byli pracovníci v energetice, ve výrobě automobilů nebo ve finančním světě, jejichž mzdy rostly dvouciferným tempem. Mzdy se snížily v jediném odvětví, a to ve vzdělávání o 0,3 procenta.

Poměrně vysoké tempo růstu mezd podle expertky na řízení lidských zdrojů PwC Česká republika Andrey Linhartové Palánové ukazuje, že české firmy nacházejí ve schizofrenní situaci. „Na jedné straně je v České republice nejnižší míra nezaměstnanosti v EU, firmy se předhánějí v hledání zaměstnanců, zvýšil se počet dnů na obsazení pracovní pozice, a v řadě oborů kvalitní lidé chybí... Na druhé straně rychlý růst mezd jen napomáhá inflační spirále a firmy musejí držet vlastní rozpočtovou disciplínu," popisuje.

Pokles reálných mezd bude podle analytiků ještě pokračovat. „Pro letošní rok čekáme růst průměrné nominální mzdy v oblasti osmi procent a při našem předpokladu, že průměrná celoroční inflace dosáhne 10,6 procenta, by měla průměrná reálná mzda v české ekonomice letos klesnout o 2,4 procenta," uvedl Radomír Jáč, hlavní ekonom Generali Investments CEE. Pokles by se měl soustředit na první polovinu roku, v té druhé by už díky postupnému snížení inflace měly mzdy reálně růst.