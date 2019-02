Česko by si vystačilo s vlastním hovězím. Kvůli tlaku na nejnižší cenu se ale vyváží | E15.cz

Problém ovšem spočívá v tom, že zatímco živého skotu se loni podle Českého statistického úřadu vyvezlo 81 tisíc tun v hodnotě 4,5 miliardy korun, čerstvého, chlazeného nebo zmrazeného hovězího masa ve stejné hodnotě se dovezlo téměř 38 tisíc tun.

Nejvíce takto zpracovaného masa se dovezlo z Polska, a to jedenáct tisíc tun v hodnotě téměř jedné miliardy korun.

Český svaz zpracovatelů masa spatřuje hlavní problém na straně zpracovatelů. „Lze tvrdit, že dostupné zpracovatelské kapacity v České republice nejedou na plný výkon,“ sdělil už dříve ředitel svazu Jan Katina. Navíc je v tuzemsku nedostatek vyučených řezníků, kterých na pracovním trhu podle Katiny schází kolem pěti tisíc.

Ředitel svazu připisuje nevyváženou situaci s hovězím také výhodnější ceně, kterou dostanou chovatelé za živé kusy na zahraničím trhu. „Český farmář přirozeně hledá pro svá zvířata nejlepší možnou cenu, za kterou je může prodat,“ doplnil Katina. Český svaz chovatelů masného skotu připouští, že výhodně prodávají zvířata tuzemští chovatelé například do Turecka. Tam se loni podle údajů Českého statistického úřadu vyvezlo osm tisíc tisíc tun živých zvířat v hodnotě 643 milionů korun.

„Pokud přijde někdo z Turecka a nabídne určitou cenu, podnikatel v Česku by byl hloupý, kdyby výhodně neprodal,“ uvedl předseda svazu Václav Jungwirth. Větší množství skotu než do Turecka se loni vyvezlo do Rakouska a Německa. Jungwirth nicméně spatřuje problém také v tom, že v tuzemsku není po skotu dostatečná poptávka. „Ze strany tuzemských podnikatelů není takový zájem,“ řekl. Dává to do souvislosti s tím, že v Česku panuje tlak na co nejnižší cenu hovězího. „Laciné ovšem nemusí být vždy kvalitní,“ doplnil.